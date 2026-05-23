Najmniej goli Lewandowskiego od 15 lat
Robert Lewandowski w zakończonym w sobotę sezonie 2025/26 hiszpańskiej ekstraklasy uzyskał dla Barcelony 14 bramek. To jego najmniejszy dorobek ligowy od 15 lat, kiedy w pierwszym roku występów w Borussii Dortmund strzelił osiem goli.
Później było już tylko lepiej. Siedem razy został królem strzelców Bundesligi, głównie jako zawodnik Bayernu Monachium, a łącznie w Bundeslidze uzbierał 312 trafień, co daje mu średnią 26 goli w sezonie.
W ciągu czterech lat w Barcelonie zdobył w Primera Division 83 bramki, co daje mu średnią prawie 21 w sezonie. W Hiszpanii raz był królem strzelców - w edycji 2022/23.
Przed tygodniem polski napastnik, który w sierpniu skończy 38 lat, zadeklarował, że latem opuści zespół Barcelony. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie.
Zestawienie ligowych goli Lewandowskiego w klubach zagranicznych:
2010/11, Borussia Dortmund - 8
2011/12, Borussia Dortmund - 22
2012/13, Borussia Dortmund - 24
2013/14, Borussia Dortmund - 20
2014/15, Bayern Monachium - 17
2015/16, Bayern Monachium - 30
2016/17, Bayern Monachium - 30
2017/18, Bayern Monachium - 29
2018/19, Bayern Monachium - 22
2019/20, Bayern Monachium - 34
2020/21, Bayern Monachium - 41
2021/22, Bayern Monachium - 35
2022/23, FC Barcelona - 23
2023/24, FC Barcelona - 19
2024/25, FC Barcelona - 27
2025/26, FC Barcelona - 14