Najmniej goli Lewandowskiego od 15 lat

Później było już tylko lepiej. Siedem razy został królem strzelców Bundesligi, głównie jako zawodnik Bayernu Monachium, a łącznie w Bundeslidze uzbierał 312 trafień, co daje mu średnią 26 goli w sezonie.

W ciągu czterech lat w Barcelonie zdobył w Primera Division 83 bramki, co daje mu średnią prawie 21 w sezonie. W Hiszpanii raz był królem strzelców - w edycji 2022/23.

Przed tygodniem polski napastnik, który w sierpniu skończy 38 lat, zadeklarował, że latem opuści zespół Barcelony. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie.

Zestawienie ligowych goli Lewandowskiego w klubach zagranicznych:



2010/11, Borussia Dortmund - 8

2011/12, Borussia Dortmund - 22

2012/13, Borussia Dortmund - 24

2013/14, Borussia Dortmund - 20

2014/15, Bayern Monachium - 17

2015/16, Bayern Monachium - 30

2016/17, Bayern Monachium - 30

2017/18, Bayern Monachium - 29

2018/19, Bayern Monachium - 22

2019/20, Bayern Monachium - 34

2020/21, Bayern Monachium - 41

2021/22, Bayern Monachium - 35

2022/23, FC Barcelona - 23

2023/24, FC Barcelona - 19

2024/25, FC Barcelona - 27

2025/26, FC Barcelona - 14

PAP