Nikola Grbić podjął decyzję! Ta dwójka na pewno nie zagra w meczu reprezentacji

Polska zagra z Bułgarią w swoim ostatnim meczu turnieju towarzyskiego w Sosnowcu oraz Katowicach. Pierwszy mecz Biało-Czerwonych w Śląskiej rywalizacji rozstrzygnął się w tie-breaku. W nim po niezwykle pasjonującej "gonitwie" szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili Serbowie.

ZOBACZ TAKŻE: Wojtaszek wrócił pamięcią do Final Four LM. "Jakim prawem?"

Polacy szansę na premierowe zwycięstwo w tym sezonie mieli zatem w piątek wieczorem w starciu z Ukrainą. Tym razem rywalizacja zakończyła się triumfem siatkarzy Nikoli Grbicia, którzy wygrali 3:1.

W składzie Biało-Czerwonych znalazł się ogrom debiutantów. Wśród nich byli m.in. Bartosz Firszt i Bartosz Gomułka. Grbić w rozmowie z Edytą Kowalczyk z "Przeglądu Sportowego" poinformował jednak, że tych dwóch siatkarzy nie pojawi się w składzie na ostatnie starcie turnieju.

- Dla dwóch Bartków: Gomułki i Firszta to już koniec towarzyskich sprawdzianów. Nie zagrają w sobotnim meczu z Bułgarią, a do Spały wrócą w poniedziałek - powiedział Serb.

Dla reprezentacji Polski turniej na Śląsku to próba generalna przed zbliżającą się wielkimi krokami Ligą Narodów. Biało-Czerwoni najpierw zagrają w Chinach już w dniach 10-14 czerwca. Docelową imprezą w tym roku będą natomiast mistrzostwa Europy, na których nasz zespół będzie bronił złotego medalu.

Transmisja meczu Polska - Bułgaria w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go. Początek o godzinie 19:30.

Polsat Sport