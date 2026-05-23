Nikola Grbić wskazał wygranego zgrupowania. "Na 100%"

W kadrze Polski na sezon reprezentacyjny 2026 znalazło się wielu debiutantów, w tym między innymi nastoletnich siatkarzy. Jak przyznał Grbić, nowi zawodnicy potrzebują czasu, żeby wejść na swój odpowiedni poziom.

- Miałem wiele pytań przed, dostałem wiele odpowiedzi. Jest wielu debiutantów. To bywa stresujące dla zawodników, którzy są na kadrze po raz pierwszy. Wiedziałem, że mogą nie zagrać na swoim poziomie. Kilku z nich lepiej wyglądało na treningach, a kilku w meczach. To jest normalne. Potrzebują czasu, potrzebują grać też źle po to, żeby zauważyli, co mogą zrobić lepiej i nad czym pracować - przyznał w rozmowie z Jerzym Mielewskim i Jakubem Bednarukiem.

Grbić został zapytany o to, którzy z debiutantów zrobili na nim największe wrażenie. Jako pierwszego wymienił Jakuba Majchrzaka. Wyróżnił też między innymi Bartosza Zycha i Michała Grabka.

- Na 100% Majchrzak. Z każdym treningiem był lepszy. Być może nie wygląda fantastycznie pod względem techniki, ale on jest aktualnie naszym najlepszym zagrywającym. Na bloku, w ataku - nie robi błędów. To zawodnik, którym jestem pozytywnie zaskoczony. Do tego Zych. Nie patrzę dużo na statystyki, bo to często informacje, które nie są prawdziwe - piłka bywa wysoka, trudna, a potem w statystykach jest to błąd. Zostaje z nami dalej pracować. Grabek też mi się podobał, jeśli chodzi o technikę i to, jak myśli na boisku. Aleks Nasewicz na początku nie mógł skończyć piłki, nawet na treningu. Dzisiaj nie wyglądał fantastycznie, ale jest lepiej. Musimy pracować nad zagrywką, bo ma siłę, ale nie ma kontroli - ocenił były znakomity rozgrywający.

Nikola Grbić ocenił siatkarzy reprezentacji Polski:

