Nowy rekord świata! Polki blisko podium

Konkurs rzutu oszczepem wygrała Yan Ziyi. 18-letnia Chinka osiągnęła aż 71.74 m, pobijając przy tym rekord świata U20 oraz ustanawiając rekord Diamentowej Ligi. Andrejczyk zajęła czwartą lokatę z wynikiem 62.51 m. Maślak-Gluga (58.59 m) była dziewiąta. Dla obu polskich oszczepniczek był to pierwszy start w sezonie.

W dość mocno obsadzonym konkursie skoku wzwyż startowała Maria Żodzik. Reprezentantka Polski po skoku na 194 cm uplasowała się na czwartym miejscu. Triumfowała Ukrainka Julia Lewczenko z wynikiem 199 cm.

29-latka to jedyna reprezentantka Polski, która zdobyła medal ubiegłorocznych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. W finale konkursu skoku wzwyż poprawiła rekord życiowy na 2,00 i zajęła drugie miejsce, przegrywając jedynie z Australijką Nicolą Olyslagers.

W tym roku odbędzie się 15 mityngów Diamentowej Ligi. Jednym z nich będzie Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaplanowany na 23 sierpnia.

