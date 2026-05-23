Nowy rekord świata! Polki blisko podium

Zakończyły się zmagania Diamentowej Ligi w Xiamen. W drugich w tym sezonie zawodach wzięły udział trzy Polki: Maria Żodzik, Maria Andrejczyk oraz Małgorzata Maślak-Gluga. Bardzo blisko wywalczenia medalu były Andrejczyk oraz Żodzik, które w swoich konkurencjach zajęły czwarte miejsce.

fot. Polsat Sport
Maria Andrejczyk na czwartym miejscu w Xiamen

Konkurs rzutu oszczepem wygrała Yan Ziyi. 18-letnia Chinka osiągnęła aż 71.74 m, pobijając przy tym rekord świata U20 oraz ustanawiając rekord Diamentowej Ligi. Andrejczyk zajęła czwartą lokatę z wynikiem 62.51 m. Maślak-Gluga (58.59 m) była dziewiąta. Dla obu polskich oszczepniczek był to pierwszy start w sezonie. 

 

W dość mocno obsadzonym konkursie skoku wzwyż startowała Maria Żodzik. Reprezentantka Polski po skoku na 194 cm uplasowała się na czwartym miejscu. Triumfowała Ukrainka Julia Lewczenko z wynikiem 199 cm.

 

 

 

29-latka to jedyna reprezentantka Polski, która zdobyła medal ubiegłorocznych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. W finale konkursu skoku wzwyż poprawiła rekord życiowy na 2,00 i zajęła drugie miejsce, przegrywając jedynie z Australijką Nicolą Olyslagers.

 

W tym roku odbędzie się 15 mityngów Diamentowej Ligi. Jednym z nich będzie Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaplanowany na 23 sierpnia.

 

KP, Polsat Sport
