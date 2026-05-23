PKO BP Ekstraklasa: Cracovia - Korona Kielce. Relacja live i wynik na żywo online
Piłkarzom Cracovii do realizacji celu, jakim jest utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, wystarczy remis w ostatnim meczu sezonu z Koroną Kielce. Na sobotnie spotkanie sprzedano już wszystkie bilety, a trener zespołu Bartosz Grzelak podkreśla, że swój los "Pasy" mają w swoich rękach. Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Korona Kielce na Polsatsport.pl.
Cracovia może się utrzymać nawet w przypadku porażki, ale wówczas przegrać swoje mecze musiałyby także Widzew Łódź lub Lechia Gdańsk.
- Wszystko jest w naszych rękach. Zawodnicy muszą się skupić na tym, co na boisku. Jeśli potrzebne będą informacje, to uzgodniliśmy, jak to ma wyglądać. Sztab będzie miał jedno oko na nas, a drugie na to, co się dzieje na innych stadionach - wyjaśnił trener Grzelak.
"Pasy" były bardzo bliskie, aby utrzymanie zapewnić sobie przed tygodniem w spotkaniu z Motorem w Lublinie. Jeszcze w 89. minucie prowadziły 3:1, ale w końcówce rywale strzelili dwa gole i spotkanie zakończyło się remisem 3:3.
- Po meczu z Motorem towarzyszyły mi dwa uczucia. Pierwsze, że było to bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu, a drugie, że końcówka nie została rozegrana na najlepszym poziomie. Zrobiliśmy analizę, skupiliśmy się na każdym dniu, aby utrzymać koncentrację w drużynie. Zobaczymy, czy strategia się udała - stwierdził szkoleniowiec "Pasów".
Od kiedy Grzelak rozpoczął pracę w Cracovii zespół nie poniósł porażki, ale zanotował cztery remisy. Problemem była skuteczność. Jednak w Lublinie ten element był już na dobrym poziomie, o czym świadczyły trzy zdobyte bramki.
- Mamy jakość, by strzelać gole. Może wcześniej była jakaś mentalna blokada? Teraz o tym nie musimy dyskutować. Przeanalizowaliśmy też, jak traciliśmy bramki i jak powinniśmy się bronić. Nie mogę zagwarantować, że nie zdarzy się coś złego, ale mam nadzieję, że nasza praca da efekt - przyznał Grzelak.
Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.