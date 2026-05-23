Cracovia może się utrzymać nawet w przypadku porażki, ale wówczas przegrać swoje mecze musiałyby także Widzew Łódź lub Lechia Gdańsk.

- Wszystko jest w naszych rękach. Zawodnicy muszą się skupić na tym, co na boisku. Jeśli potrzebne będą informacje, to uzgodniliśmy, jak to ma wyglądać. Sztab będzie miał jedno oko na nas, a drugie na to, co się dzieje na innych stadionach - wyjaśnił trener Grzelak.

"Pasy" były bardzo bliskie, aby utrzymanie zapewnić sobie przed tygodniem w spotkaniu z Motorem w Lublinie. Jeszcze w 89. minucie prowadziły 3:1, ale w końcówce rywale strzelili dwa gole i spotkanie zakończyło się remisem 3:3.

- Po meczu z Motorem towarzyszyły mi dwa uczucia. Pierwsze, że było to bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu, a drugie, że końcówka nie została rozegrana na najlepszym poziomie. Zrobiliśmy analizę, skupiliśmy się na każdym dniu, aby utrzymać koncentrację w drużynie. Zobaczymy, czy strategia się udała - stwierdził szkoleniowiec "Pasów".

Od kiedy Grzelak rozpoczął pracę w Cracovii zespół nie poniósł porażki, ale zanotował cztery remisy. Problemem była skuteczność. Jednak w Lublinie ten element był już na dobrym poziomie, o czym świadczyły trzy zdobyte bramki.

- Mamy jakość, by strzelać gole. Może wcześniej była jakaś mentalna blokada? Teraz o tym nie musimy dyskutować. Przeanalizowaliśmy też, jak traciliśmy bramki i jak powinniśmy się bronić. Nie mogę zagwarantować, że nie zdarzy się coś złego, ale mam nadzieję, że nasza praca da efekt - przyznał Grzelak.

PAP