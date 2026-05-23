Jagiellonia jest obecnie trzecia w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Ma tyle samo punktów co drugi Górnik Zabrze. Aby zdobyć wicemistrzostwo, którego klub jeszcze nie ma na koncie, potrzebuje nie tylko punktów w swoim meczu, ale też potknięcia Zabrzan.

- Jest to finał sezonu, mecz z Zagłębiem może zdecydować o wielu scenariuszach, bo może doprowadzić nas jeszcze wyżej niż obecnie w tabeli, ale też scenariusz może być w drugą stronę i chcemy go uniknąć - mówił w piątek na konferencji prasowej trener "Jagi" Adrian Siemieniec.

Zwracał uwagę, że jeszcze kilka kolejek ligowych wstecz poddawano w wątpliwość, czy Jagiellonia w ogóle zagra w europejskich pucharach. Dziś Białostoczanie mają to zapewnione, choć wciąż nie wiadomo, w eliminacjach których rozgrywek wystartują.

- Dzisiaj tak naprawdę walczymy o coś więcej, o podium - dodał szkoleniowiec. Jak mówił, gdyby zachowane zostały obecne miejsca drużyn czołówki Ekstraklasy, to eliminacje Ligi Europy, w których Jagiellonia by zagrała, to - z perspektywy tego, jak układał się sezon - ogromny sukces dla klubu.

- I na tym musimy się skupić. Na tym, co się wydarzy na naszym stadionie, bo tylko na to mamy wpływ. O to walczymy w finale sezonu - dodał Siemieniec.

Zwrócił uwagę, że to dla Jagiellonii kolejny sezon, w którym drużyna o coś walczy.

- Musimy dźwignąć taki mecz, pokazać swoją jakość ale też swoje doświadczenie takich momentów, które jako klub mamy - mówił.

- Wierzę w to, że w sobotę zakończymy ten sezon w najlepszy możliwy dla nas sposób (...). Ostatnie kolejki sezonu to zawsze jest gra na emocjach i kto lepiej zarządzi emocjami, lepiej je skontroluje, ten na koniec, wierzę, po prostu wygrywa - powiedział.

PAP