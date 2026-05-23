Z drużyny odejdą Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Juergen Elitim, Patryk Kun i Ermal Krasniqi. Spotkanie z Motorem, które - podobnie jak wszystkie mecze 34. kolejki - rozpocznie się o godz. 17.30, będzie dla Legii istotne z wielu powodów.

Drużyna wciąż walczy o piąte miejsce, które dzięki zdobyciu Pucharu Polski przez wicelidera Górnika Zabrze oznacza udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Tę lokatę zajmuje obecnie GKS Katowice (49), ale w grze pozostają też szóste Zagłębie Lubin (48) i właśnie siódma Legia (46), która od czasu objęcia funkcji przez Papszuna - z zespołu zagrożonego spadkiem - stała się kandydatem do europejskich pucharów.

Stołeczny zespół musi pokonać Motor i liczyć na porażki GKS z Pogonią w Szczecinie oraz Zagłębia (z którym ma gorszy bilans bezpośrednich meczów) w Białymstoku.

- Cieszę się, że walczymy o coś. Nie o utrzymanie, ale coś więcej niż cel podstawowy. Drużyna jest tego świadoma. Pokazała odpowiedzialność i dźwignęła trudną sytuację. Biorąc pod uwagę naszą historię w tym sezonie, daliśmy sobie ogromną szansę. Będziemy chcieli to wykorzystać - powiedział Papszun podczas konferencji prasowej.

- Ktoś wyliczył, że matematycznie mamy 15,5 proc. szans na europejskie puchary. To jest jednak piłka. Widzieliśmy już, co działo się w tym sezonie i nie patrzę na te procenty. Patrzę w taki sposób, że musimy wygrać. Warunkiem numer jeden jest nasze zwycięstwo i nasłuchiwanie, co dzieje się w Białymstoku i Szczecinie. Jestem dobrej myśli, wierzę w to piąte miejsce - dodał.

