PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

W sobotę 23 maja rozegrane zostaną wszystkie mecze ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Chociaż już wiadomo, że po mistrzostwo kraju sięgnął Lech Poznań, to na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce nadal pozostaje kilka niewiadomych.

Kto zajmie drugie miejsce w tabeli? O tytuł wicelidera walczą: Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. W ostatniej kolejce Zabrzanie zmierzą się z Radomiakiem, ekipa z Białegostoku podejmie Zagłębie Lubin, natomiast Częstochowianie spotkają się z Arką.

Trwa również rywalizacja o piątek miejsce, które oznacza udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Na tym miejscu nadal mogą znaleźć się zawodnicy GKS-u Katowice, Zagłębia Lubin i Legii Warszawa.

Już wiadomo, że z Ekstraklasą po tym sezonie pożegnają się Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Arka Gdynia. O utrzymanie nadal walczą Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Cracovia i Piast Gliwice.

