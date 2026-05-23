- Większej mobilizacji w szatni nie czuć, bo przez cały sezon wykazywaliśmy równie wysoką. Musimy zagrać po swojemu, być sobą - dodał szkoleniowiec, który w zeszłym sezonie pracował w Widzewie.

Pracujący obecnie w łódzkim klubie Aleksandar Vukovic był z kolei trenerem Gliwiczan.

- Sobotni mecz jest wyjątkowy, ale tylko dlatego, że dla nas kluczowy, jako spuentowanie dobrego sezonu. Moja przeszłość nie ma żadnego znaczenia. Nie skupiamy się na indywidualnych rozgrywkach - zaznaczył Myśliwiec.

Podkreślił, że w każdym meczu jego drużyna wychodziła na boisko z nastawieniem, że chce wygrać.

- Czasami to kosztowało nas punkty. Od mojego przyjścia tutaj (pod koniec października 2025) przez chyba 18 kolejek nie było żadnego remisu. Co świadczyło o naszej bezkompromisowości. Pojedziemy po to, by walczyć, a nie kalkulować. Jeżeli ktoś wychodzi na mecz po to, by przetrwać, to na ogół źle kończy - stwierdził Myśliwiec, który jesienią zastąpił Szweda Maxa Moeldera.

Przypomniał, że Piast pod koniec minionego roku potrafił dwukrotnie pokonać Legię (u siebie 2:0, w Warszawie 1:0).

- Jestem pełen optymizmu i zaufania do moich piłkarzy. Stadion Widzewa jest miejscem wyjątkowym. Są momenty, kiedy trybuny niosą, a czasem nie do końca. Najważniejsze jest nastawienie piłkarzy. Przy Łazienkowskiej wygraliśmy, co było pięknym zwieńczeniem roku. Nie myślę o tym, co nas czeka w Łodzi - stwierdził.

Myśliwiec przed laty pracował z Vukoviciem w Legii.

- Nie powiedziałbym, że jesteśmy przyjaciółmi. Byliśmy w innych rolach, na innych biegunach ścieżki rozwoju. To, że spotykamy się w ekstraklasie jest wypadkową naszych doświadczeń. Z perspektywy czasu jeszcze bardziej doceniam jego wpływ na zdobycie przez Legię mistrzostwa Polski - powiedział.

PAP