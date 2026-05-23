Polak w finale turnieju! Co za powrót w drugim secie

Maks Kaśnikowski wygrał z Nikitą Masztakowem 6:1, 7:5 i awansował do finału turnieju ITF w Bol. W walce o tytuł zmierzy się z reprezentującym gospodarzy Noą Vukadinem.

Warszawianin przegrał wprawdzie gema otwierającego spotkanie, ale - jak się później okazało - był to jego jedyny moment słabości w tym secie. Później Polak wyraźnie wziął się w garść, trzykrotnie przełamał rywala i, wykorzystawszy już pierwszą piłkę setową, rozstrzygnął premierową odsłonę na swoją korzyść. 

 

W drugiej partii tak łatwo nie było. Po zaciętym początku Masztakow wyszedł na wyraźne prowadzenie i wydawało się, że zmierza po wyrównanie stanu meczu. Tak się jednak nie stało. Od stanu 5:2 Kaśnikowski zaczął grać jak z nut i wygrał aż pięć kolejnych podań serwisowych. Po nieco ponad 1,5 godziny awansował do wielkiego finału chorwackich zmagań.

 

O końcowy triumf w Bol Kaśnikowski zmierzy się z Noą Vukadinem.

 

Maks Kaśnikowski - Nikita Masztakow 6:1, 7:5

