Polak w finale turnieju! Co za powrót w drugim secie
Maks Kaśnikowski wygrał z Nikitą Masztakowem 6:1, 7:5 i awansował do finału turnieju ITF w Bol. W walce o tytuł zmierzy się z reprezentującym gospodarzy Noą Vukadinem.
Warszawianin przegrał wprawdzie gema otwierającego spotkanie, ale - jak się później okazało - był to jego jedyny moment słabości w tym secie. Później Polak wyraźnie wziął się w garść, trzykrotnie przełamał rywala i, wykorzystawszy już pierwszą piłkę setową, rozstrzygnął premierową odsłonę na swoją korzyść.
W drugiej partii tak łatwo nie było. Po zaciętym początku Masztakow wyszedł na wyraźne prowadzenie i wydawało się, że zmierza po wyrównanie stanu meczu. Tak się jednak nie stało. Od stanu 5:2 Kaśnikowski zaczął grać jak z nut i wygrał aż pięć kolejnych podań serwisowych. Po nieco ponad 1,5 godziny awansował do wielkiego finału chorwackich zmagań.
O końcowy triumf w Bol Kaśnikowski zmierzy się z Noą Vukadinem.
