Turniej rozgrywany jest w dniach 20-23 maja w Arenie Sosnowiec oraz katowickim Spodku. W imprezie występują cztery reprezentacje - Polska, Bułgaria, Serbia oraz Ukraina. Drużyny rywalizują systemem "każdy z każdym".

Na początek rywalizacji siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia podejmowali Serbów. I choć wygrali premierową odsłonę, później mecz nieco wymknął im się spod kontroli. Ostatecznie po tie-breaku musieli uznać wyższość rywali.

W drugim spotkaniu Biało-Czerwoni rywalizowali z Ukrainą. Tam również emocji nie zabrakło. Sąsiedzi zza wschodniej granicy byli lepsi w pierwszym secie, ale w kolejnych Polacy pokazali siłę i przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Bułgarzy z kolei oba swoje spotkania zakończyli zwycięstwem. Najpierw w czterech aktach uporali się z Ukrainą, a później po pięciosetowej batalii triumfowali nad Serbami.

