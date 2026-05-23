W spotkaniu otwierającym rozgrywany w Genui turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite Polska przegrała z Turcją 2:3. Turczynki wygrały dwa pierwsze sety, siatkarki reprezentacji Polski ruszyły w pogoń, odrobiły straty i doprowadziły do tie-breaka, w którym górą były jednak rywalki.

Serbki z kolei na inaugurację zmierzyły się z gospodyniami zawodów - Włoszkami. Jak na te dwie drużyny przystało, emocji nie zabrakło. Gościnie prowadziły już 2:1 w setach, ale ostatecznie to podopieczne Julio Velasco triumfowały po pięciosetowej batalii.

Po powrocie z Włoch Biało-Czerwone dostaną jeden dzień wolnego, a 29 maja 14-osobowa kadra wyleci na pierwszy turniej LN do Nankinu. W Chinach Polki rozegrają cztery spotkania - z gospodyniami imprezy, Belgią, Czechami i Serbią.

