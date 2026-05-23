Polska - Włochy. Gdzie obejrzeć mecz siatkarek? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Reprezentacja Polski siatkarek rywalizuje w turnieju towarzyskim w Genui. W spotkaniu kończącym tę imprezę drużyna trenera Stefano Lavariniego zmierzy się z gospodyniami. Transmisja meczu Polska - Włochy w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go.

fot. Polsat Sport
Prestiżowy turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite rozgrywany jest w Genui w dniach 22-24 maja. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego na inaugurację zmierzyły się z Turcją i przegrały 2:3, choć zdołały wyrównać stan meczu po przegranych dwóch setach. W drugim spotkaniu zagrały z Serbią i pokonały rywalki 3:0. Na zakończenie Polki zmierzą się z Włoszkami, które w pierwszym meczu pokonały Serbię 3:2.

 

Dla obu drużyn mecz będzie sprawdzianem przed startem w Lidze Narodów. Włoszki walkę o obronę tytułu rozpoczną w Brasilii, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Holandią, Turcją oraz Brazylią. Polki zagrają w Nankin i zagrają tam z Belgią, Czechami, Serbią i Chinami. Pierwsze turnieje VNL 2026 zostaną rozegrane w dniach 3-7 czerwca.

 

Transmisja meczu siatkarek Polska - Włochy w niedzielę 24 maja o godzinie 21.00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go.

