Polska - Włochy. Gdzie obejrzeć mecz siatkarek? Transmisja TV i stream online

Prestiżowy turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite rozgrywany jest w Genui w dniach 22-24 maja. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego na inaugurację zmierzyły się z Turcją i przegrały 2:3, choć zdołały wyrównać stan meczu po przegranych dwóch setach. W drugim spotkaniu zagrały z Serbią i pokonały rywalki 3:0. Na zakończenie Polki zmierzą się z Włoszkami, które w pierwszym meczu pokonały Serbię 3:2.

Zobacz także: Turniej siatkarek w Genui. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Dla obu drużyn mecz będzie sprawdzianem przed startem w Lidze Narodów. Włoszki walkę o obronę tytułu rozpoczną w Brasilii, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Holandią, Turcją oraz Brazylią. Polki zagrają w Nankin i zagrają tam z Belgią, Czechami, Serbią i Chinami. Pierwsze turnieje VNL 2026 zostaną rozegrane w dniach 3-7 czerwca.

Transmisja meczu siatkarek Polska - Włochy w niedzielę 24 maja o godzinie 21.00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport