Roland Garros: Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo. Relacja live i wynik na żywo

Czas na polskie emocje związane z Roland Garros! Już w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na paryskie korty wyjdzie Kamil Majchrzak, którego rywalem będzie Alejandro Tabilo.

Polak swój ostatni mecz rozegrał w Hamburgu, gdzie uległ Camilo Ugo Carabellemu po trzech setach. Tabilo z kolei doszedł do półfinału Challengera w Walencji, gdzie musiał uznać wyższość Miomira Kecmanovica.

Obaj zawodnicy mają zamiar napsuć sporo krwi faworytom podczas tegorocznego Roland Garros. Co więcej - Majchrzak przystąpi do niego jako najwyżej notowany polski tenisista. Zawodnik niedawno wyprzedził w tej klasyfikacji Huberta Hurkacza.

