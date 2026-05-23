Roland Garros: Magdalena Fręch - Elena-Gabriela Ruse. Relacja live i wynik na żywo

Czas na polskie emocje związane z Roland Garros! Już w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na paryskie korty wyjdzie Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie Elena-Gabriela Ruse.

Rywalka Polki występowała niedawno na kortach w Rzymie, gdzie awansowała do pierwszej rundy. Wynik premierowego meczu okazał się jednak dla niej niepomyślny. Uległa w nim Jelenie Ostapenko (6:2, 2:6, 3:6).

Fręch z kolei rywalizowała z Strasburgu. We Francji udało jej się dotrwać do drugiej rundy. Tam ograła ją Leylah Fernandez (6:4, 3:6, 6:4).

To będzie czwarte spotkanie obu tenisistek. Dwukrotnie triumfowała Ruse, a Fręch musiała zadowolić się jednym zwycięstwem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Elena-Gabriela Ruse na Polsatsport.pl.

