Russell na pole position przed GP Kanady

Moto

Brytyjczyk George Russell (Mercedes) wygrał kwalifikacje przed niedzielną Grand Prix Kanady, piątą rundą mistrzostw świata Formuły 1. Z drugiego pola wystartuje jego kolega z teamu i lider klasyfikacji generalnej Włoch Andrea Kimi Antonelli.

Bolid Formuły 1 zespołu Mercedes-AMG Petronas w alei serwisowej.
fot. PAP

Trzecie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris (McLaren).

 

W klasyfikacji generalnej Antonelli ma 106 pkt, a drugi Russell zgromadził 88. Na trzecim miejscu plasuje się Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari) - 63 pkt.

 

Wcześniej w sobotę odbył się sprint, w którym triumfował również Russell, drugi był Norris, a trzeci Antonelli.

 

Niedzielny wyścig rozpocznie się o godzinie 22 czasu polskiego. 

PAP
