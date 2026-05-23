Russell na pole position przed GP Kanady
Brytyjczyk George Russell (Mercedes) wygrał kwalifikacje przed niedzielną Grand Prix Kanady, piątą rundą mistrzostw świata Formuły 1. Z drugiego pola wystartuje jego kolega z teamu i lider klasyfikacji generalnej Włoch Andrea Kimi Antonelli.
Trzecie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris (McLaren).
W klasyfikacji generalnej Antonelli ma 106 pkt, a drugi Russell zgromadził 88. Na trzecim miejscu plasuje się Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari) - 63 pkt.
Wcześniej w sobotę odbył się sprint, w którym triumfował również Russell, drugi był Norris, a trzeci Antonelli.
Niedzielny wyścig rozpocznie się o godzinie 22 czasu polskiego.
