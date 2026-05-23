Samobójczy gol Zielińskiego. Grad bramek w "polskim" meczu

Zieliński niefortunnie interweniował we własnym polu karnym na początku drugiej połowy, posyłając piłkę obok bramkarza. Było to trafienie na 3:1 dla Bolonii. Wcześniej dla tego klubu gole uzyskali Federico Bernardeschi (25.) i Tommaso Pobega (42.), natomiast dla gości trafili Federico Dimarco (22.), Francesco Pio Esposito (64.) oraz Andy Diouf (86.).

Skorupski, który w ubiegłym tygodniu powrócił do podstawowego składu Bolonii po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją, rozegrał całe spotkanie, podobnie jak Zieliński.

Inter zakończył sezon z dorobkiem 87 punktów, 14 przewagi nad Napoli, które w niedzielę zagra u siebie z Udinese. Bologna zgromadziła 56 pkt i niezależnie od pozostałych rozstrzygnięć zajmie ósmą lokatę.

Bologna - Inter 3:3 (2:1)

Bramki: Bernardeschi 25, Pobega 42, Zieliński 48 (sam.) - Dimarco 22, Esposito 64, Diouf 86.

Bologna: Skorupski - De Silvestri (66 Zortea), Fauske Helland (81 Heggem), Lucumi, Miranda - Ferguson, Freuler (66 Moro), Pobega (66 Odgaard) - Bernardeschi (88 Dallinga), Castro, Rowe.

Inter: Martinez - Bisseck, de Vrij (81 Topalovic), Carlos Augusto - Diouf, Barella (54 Luis Henrique), Sucic (Cocchi 74), Zieliński, Dimarco - Esposito, Martinez (54 Bonny).

Żółte kartki: Martinez, Mkhitaryan.

PAP