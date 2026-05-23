Siatkarski mistrz Polski przedłuża umowy! Dwie decyzje na nowy sezon
PGE Budowlani Łódź ogłaszają kolejne decyzje kadrowe przed nowym sezonem. Barwy siatkarskiego mistrza Polski nadal będą reprezentowały rozgrywająca Nadia Siuda oraz przyjmująca Rodica Buterez.
Rodica Buterez (rocznik 1999) gra na pozycji przyjmującej, a do PGE Grot Budowlanych Łódź trafiła w 2025 roku z klubu CSO Voluntari 2005. Wcześniej grała też w lidze niemieckiej, w drużynie SC Potsdam (2023-24). Na swoim koncie ma mistrzostwo Rumunii oraz trzy srebrne i dwa brązowe medale tamtejszej ligi. W 2022 roku została wybrana przez federację rumuńską najlepszą siatkarką. W pierwszym sezonie w Tauron Lidze zagrała w 29 meczach, zdobywając 280 punktów.
Nadia Siuda (rocznik 2007) w minionym sezonie zadebiutowała w Tauron Lidze. Była zmienniczką Alicji Grabki, ale pojawiła się na parkiecie w 29 ligowych meczach. Do ekipy z Łodzi trafiła w 2025 roku z #VolleyWrocław, ale wcześniej grała w młodzieżowej drużynie Budowlanych.
– Bardzo się cieszę, że następny sezon będę mogła spędzić w drużynie z Łodzi. Jestem pewna, że przyczyni się to do mojego rozwoju. Emocje które były w zeszłym pokazały mi co to znaczy być częścią PGE Budowlanych. Zrobie wszystko żeby następny sezon przynosił nam wiele dobrego. Do zobaczenia! – powiedziała Nadia Siuda, cytowana przez media społecznościowe klubu.
Mistrz Polski odkrył więc kolejne karty przed przyszłym sezonem 2026/2027. Wcześniej poinformowano, że w drużynie PGE Budowlanych Łódź pozostaną również dwie zawodniczki grające na pozycji libero - Justyna Łysiak oraz Kornelia Drosdowska, a także środkowe Paulina Majkowska i Sasa Planinsec oraz atakująca Maja Storck.