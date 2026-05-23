Siatkarski mistrz Polski przedłuża umowy! Dwie decyzje na nowy sezon

Rodica Buterez (rocznik 1999) gra na pozycji przyjmującej, a do PGE Grot Budowlanych Łódź trafiła w 2025 roku z klubu CSO Voluntari 2005. Wcześniej grała też w lidze niemieckiej, w drużynie SC Potsdam (2023-24). Na swoim koncie ma mistrzostwo Rumunii oraz trzy srebrne i dwa brązowe medale tamtejszej ligi. W 2022 roku została wybrana przez federację rumuńską najlepszą siatkarką. W pierwszym sezonie w Tauron Lidze zagrała w 29 meczach, zdobywając 280 punktów.

Nadia Siuda (rocznik 2007) w minionym sezonie zadebiutowała w Tauron Lidze. Była zmienniczką Alicji Grabki, ale pojawiła się na parkiecie w 29 ligowych meczach. Do ekipy z Łodzi trafiła w 2025 roku z #VolleyWrocław, ale wcześniej grała w młodzieżowej drużynie Budowlanych.

– Bardzo się cieszę, że następny sezon będę mogła spędzić w drużynie z Łodzi. Jestem pewna, że przyczyni się to do mojego rozwoju. Emocje które były w zeszłym pokazały mi co to znaczy być częścią PGE Budowlanych. Zrobie wszystko żeby następny sezon przynosił nam wiele dobrego. Do zobaczenia! – powiedziała Nadia Siuda, cytowana przez media społecznościowe klubu.

Mistrz Polski odkrył więc kolejne karty przed przyszłym sezonem 2026/2027. Wcześniej poinformowano, że w drużynie PGE Budowlanych Łódź pozostaną również dwie zawodniczki grające na pozycji libero - Justyna Łysiak oraz Kornelia Drosdowska, a także środkowe Paulina Majkowska i Sasa Planinsec oraz atakująca Maja Storck.