Siła Lecha? Strategia Rutkowskiego!

Wejść na szczyt? Trudne. Zagościć na szczycie? Dużo trudniejsze! Piotr Rutkowski - kiedy Lech sięgnął po mistrzostwo Polski w 2022 roku - powiedział: "Nigdy bym się nie spodziewał, że na kolejny tytuł poczekam 7 lat". Kolejne dwa tytuły przyszły w cztery lata. Mistrzowie Ekstraklasy w pięciu ostatnich latach: Lech, Raków, Jagiellonia, Lech, Lech! Wspaniała sprawa dla "Kolejorza"!

I dla mnie symbolem tytułu w sezonie 2025/26 nie są obcokrajowcy. Są ważni, potrzebni, medialni, ale... dla mnie symbolem są młodzi Polacy - Wojciech Mońka (19 lat), Antoni Kozubal (21 lat), Bartosz Mrozek (26 lat) oraz Michał Gurgul (20 lat). Kilka słów o każdym, zaczynając od wstępu, który dedykuję Janowi Urbanowi. Żeby zbudować piłkarza w reprezentacji, to trzeba - po pierwsze! - dać mu szansę, a po drugie postawić na niego. W kilku meczach w rzędu. I nie ma się czego bać. Strach zawsze dyktuje wybory oczywiste, oparte na doświadczeniu, czy wieku. Tymczasem cała czwórka z Lecha, o której wspominam, aspiruje do drużyny narodowej. I mam nadzieję, że nagle nie okaże się, że są potrzebni, bo wyjechali za granicę i tam podbijają piłkarski świat.

Mońka to dziś najlepszy obrońca w Ekstraklasie. Kozubal - klasa sama w sobie. W moim przekonaniu mógłby grać z powodzeniem w Bundeslidze, gdzie jest inne tempo, inna intensywność, inna technika, inna fizyczność. Mrozek - czołowy golkiper w Polsce, jak nie najlepszy. Gurgul stał się najlepszym lewym obrońcą w naszej lidze. Do tego dochodzą nieprzeciętni obcokrajowcy. Ich symbolem jest Mikael Ishak. 33-letni napastnik od sześciu sezonów reprezentuje Lecha. Nie rozgląda się po świecie. Nawet, jak pojawiały się lepsze oferty, nie zwija majdanu. Czuje, że to jest jego piłkarskie miejsce na ziemi. Oby więcej takich zawodników w naszej lidze.

W 2022 roku Rutkowski rysował też konieczność wyrównanej kadry, która pozwoli łączyć rozgrywki krajowe z tymi europejskimi. I dziś można powiedzieć, że Lech umie to łączyć - przynajmniej na poziomie Ligi Konferencji. Teraz wypada marzyć o ataku na Ligę Mistrzów. Dużo znaków zapytania, kto zostanie, a kto odejdzie. Ważne, żeby 20 czerwca - gdy rozpoczną się przygotowania do nowego sezonu - kadra była w dużym stopniu ułożona.

Lech szybko przesądził, że trener Niels Frederiksen zostaje na kolejne dwa sezony. To też niezwykle ważna decyzja - na pewno strategiczna. Duńczyk miał propozycje z Championship (Watford). Jednak słyszę, że tak naprawdę chciał mieć tylko klauzulę umożliwiającą odejście z Lecha na posadę selekcjonera Danii. Trudno się dziwić - wcześniej przez cztery lata prowadził reprezentację Danii U-21. Teraz Rutkowski - wspólnie z Frederiksenem, a także dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą - mogą planować atak na Ligę Mistrzów. Że się w tym ataku nie podda, to wiemy od 2018, od słynnej konferencji prasowej. I muszę przyznać, że zaimponował mi i wtedy - gdy rzucał hasło - i w kolejnych latach, gdy walczył o pozycję Lecha w polskim futbolu klubowym. Można powiedzieć, że teraz już dominującą. Na bazie strategii, w której akademia też odgrywa kolosalnie ważną rolę. Tym większy szacunek!

"Prawda Futbolu"