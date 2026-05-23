Srebrny medal Polaka na ME

🇵🇱 PRZEMYSŁAW KONECKI WICEMISTRZEM EUROPY 🥈 W ŁUKU BLOCZKOWYM‼️



W wielkim finale przegrał z Turkiem Emircanem Haneyem 🇹🇷 w dogrywce po remisie po 147. To pierwszym polski medal na ME w łucznictwie od 2021 roku



