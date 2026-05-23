Srebrny medal Polaka na ME
Przemysław Konecki sięgnął po srebrny medal na mistrzostwach Europy w łucznictwie w Antalyi. Polak przegrał w finale z reprezentantem gospodarzy Emircanem Haneyem.
Przemysław Konecki wicemistrzem Europy w łuku bloczkowym
Polak awansował do walki o złoty medal w łuku bloczkowym po kilku zaciętych rywalizacjach. Minimalnie pokonał m.in. Francuza Nicolasa Girarda oraz Holendra Mike Scholessera.
W finale ponownie stoczył wyrównany pojedynek. Tym razem jednak minimalnie przegrał z Haneyem.
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Łukasz Jurkowski o historycznej zbiórce: Jestem wzruszony. Za to kocham Polskę