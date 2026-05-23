Szok! Gwiazdor wycofał się z Roland Garros na dzień przed startem

Ostatnie miesiące nie należą do najszczęśliwszych dla Arthura Filsa. Francuz trwający sezon rozpoczął dopiero w lutym, po tym, jak pauzował od początku sierpnia zeszłego roku.

Mimo to, kiedy Fils grał, to prezentował znakomity poziom. Dotarł do półfinałów "tysięczników" w Miami i Madrycie oraz zdobył tytuł w imprezie rangi ATP 500 w Barcelonie.

Gorzej zakończył się dla Francuza turniej w Rzymie. 9 maja w meczu drugiej rundy doznał kontuzji biodra i od tamtego czasu nie widzieliśmy go na korcie.

Teraz Fils przekazał fatalne informacje. Nadzieja Francuzów na dobry występ w Roland Garros wycofała się z rywalizacji na dzień przed startem.

"Nie jestem nawet pewien, czy jestem w 50% formy. Nie podejmę żadnego ryzyka. Jeśli odczuwasz ból po 20 minutach, to niemożliwe. Nie wytrzymasz w takim stanie pięciu setów" - wyjaśnił 21-latek, cytowany przez "Le Parisien".

Fils w premierowej fazie zawodów w Paryżu miał zmierzyć się z triumfatorem tego turnieju z 2015 roku, Szwajcarem Stanem Wawrinką.

jc, Polsat Sport