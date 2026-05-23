Tabela Ekstraklasy 2025/2026. Kto zagra w pucharach? Kto spadł z ligi?

Przed ostatnią kolejką najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce znamy już kilka rozstrzygnięć. Wiadomo, że po mistrzostwo Polski sięgnął Lech Poznań. Z ligi spadły natomiast Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Wciąż czekamy więc na rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o pozostałe miejsca dające grę w europejskich pucharach. W sobotę poznamy też trzeciego spadkowicza.

Do Ekstraklasy wracają Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Trzeci beniaminek zostanie wyłoniony z baraży.

Po Puchar Polski sięgnęli natomiast piłkarze Górnika Zabrze.

Tabela Ekstraklasy 2025/2026:

