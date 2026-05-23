Tak wygląda lista najlepszych strzelców Barcelony. Jak wypadł Lewandowski?

Niekwestionowanym liderem tej klasyfikacji jest Lionel Messi. Argentyńczyk w koszulce „Blaugrany” strzelił 672 gole. Drugie miejsce zajmuje Cesar Rodriguez - 232, a trzeci jest Urugwajczyk Luis Suarez - 198.

37-letni polski napastnik przed tygodniem ogłosił, że po zakończeniu sezonu po czterech latach opuści klub ze stolicy Katalonii. W sobotę rozegrał w nim ostatni mecz - strzelił gola, ale pewna tytułu mistrzowskiego Barcelona uległa Valencii 1:3.

Najlepsi strzelcy w historii FC Barcelona:

1. Lionel Messi 672 gole

2. Cesar Rodriguez 232

3. Luis Suarez 198

4. Laszlo Kubala 194

5. Josep Samitier 184

6. Josep Escola 165

7. Paulino Alcantara 143

8. Rivaldo 130

. Samuel Eto’o 130

10. Mariano Martin 129

11. Angel Arocha 128

12. Carles Rexach 123

13. Patrick Kluivert 122

14. Robert Lewandowski 120

15. Christo Stoiczkow 117

PAP