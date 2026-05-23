Tak wygląda lista najlepszych strzelców Barcelony. Jak wypadł Lewandowski?
Robert Lewandowski w 193 występach w barwach Barcelony zdobył 120 bramek, co daje mu - według oficjalnej strony internetowej klubu - 14. miejsce w historycznym zestawieniu strzelców.
Niekwestionowanym liderem tej klasyfikacji jest Lionel Messi. Argentyńczyk w koszulce „Blaugrany” strzelił 672 gole. Drugie miejsce zajmuje Cesar Rodriguez - 232, a trzeci jest Urugwajczyk Luis Suarez - 198.
ZOBACZ TAKŻE: Najmniej goli Lewandowskiego od 15 lat
37-letni polski napastnik przed tygodniem ogłosił, że po zakończeniu sezonu po czterech latach opuści klub ze stolicy Katalonii. W sobotę rozegrał w nim ostatni mecz - strzelił gola, ale pewna tytułu mistrzowskiego Barcelona uległa Valencii 1:3.
Najlepsi strzelcy w historii FC Barcelona:
1. Lionel Messi 672 gole
2. Cesar Rodriguez 232
3. Luis Suarez 198
4. Laszlo Kubala 194
5. Josep Samitier 184
6. Josep Escola 165
7. Paulino Alcantara 143
8. Rivaldo 130
. Samuel Eto’o 130
10. Mariano Martin 129
11. Angel Arocha 128
12. Carles Rexach 123
13. Patrick Kluivert 122
14. Robert Lewandowski 120
15. Christo Stoiczkow 117