Takie ogłoszenia tuż po ostatniej kolejce Ekstraklasy. Dwóch trenerów odchodzi

Za nami ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026. W sobotę rozstrzygnęło się między innymi to, kto spadł z ligi. Już wcześniej wiadomo było, że z elitą pożegnali się piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i Arki Gdynia. Jak się okazało, na zapleczu w nowym sezonie zagrają też zawodnicy Lechii Gdańsk.

ZOBACZ TAKŻE: Klasyfikacja strzelców PKO BP Ekstraklasy. Kto został królem?

W ostatniej kolejce Lechia przegrała ze zdegradowaną już Niecieczą. Po końcowym gwizdku trener Carver ogłosił, że był to jego ostatni mecz w roli trenera klubu z Gdańska.

Arka poinformowała natomiast, że umowa z Banasikiem została rozwiązana za porozumieniem stron.

Wszystko wskazuje na to, że mimo spadku, w Niecieczy pozostanie natomiast trener Marcin Brosz.

BS, Polsat Sport