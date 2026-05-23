Takie ogłoszenia tuż po ostatniej kolejce Ekstraklasy. Dwóch trenerów odchodzi

Dariusz Banasik odchodzi z Arki Gdynia, a John Carver z Lechii Gdańsk po spadku tych drużyn z PKO BP Ekstraklasy. Tym samym obaj szkoleniowcy nie poprowadzą klubów w Betclic 1 Lidze w sezonie 2026/2027.

Dariusz Banasik odchodzi z Arki Gdynia

Za nami ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026. W sobotę rozstrzygnęło się między innymi to, kto spadł z ligi. Już wcześniej wiadomo było, że z elitą pożegnali się piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i Arki Gdynia. Jak się okazało, na zapleczu w nowym sezonie zagrają też zawodnicy Lechii Gdańsk.

 

W ostatniej kolejce Lechia przegrała ze zdegradowaną już Niecieczą. Po końcowym gwizdku trener Carver ogłosił, że był to jego ostatni mecz w roli trenera klubu z Gdańska.

 

Arka poinformowała natomiast, że umowa z Banasikiem została rozwiązana za porozumieniem stron.

 

Wszystko wskazuje na to, że mimo spadku, w Niecieczy pozostanie natomiast trener Marcin Brosz.

