Tarnobrzeg w finale LM! Gdzie obejrzeć mecz o trofeum? Transmisja TV i stream online

Triumfatorki Champions League po raz pierwszy wyłonione zostaną w Final Four, wcześniej obowiązywał system pucharowy od ćwierćfinału do finału (mecz i rewanż). Turniej po raz pierwszy w historii rozgrywany jest w Polsce.

Półfinałowe starcie zespołu Trenera Zbigniewa Nęcka było rewanżem za ub. sezon. Wówczas to KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg przegrał po dogrywce z TTC Berlin Eastside. Z kolei w finale niemiecki klub pokonał Metz TT.

Skład zespołu z Berlina w jakim wystąpił w Tarnobrzegu był dużym zaskoczeniem. Zabrakło bowiem liderek zespołu Niny Mittelham, Shan Xiaony, Natalii Bajor (startuje w turnieju WTT Feeder we francuskim Hennebont) czy Serbki Sabiny Surjan. W kadrze pojawiły się natomiast 19-letnia japońska defensorka Yuka Kaneyoshi oraz 20-letnia Mia Griesel i 16-letnia Josephina Neumann. Takie roszady kadrowe Niemcy tłumaczyli sprzeciwem wobec Europejskiej Federacji Tenisa Stołowego (ETTU) dotyczącym formatu Ligi Mistrzyń i niekorzystnym finansowym uwarunkowaniem dotyczącym startu w rozgrywkach.

Trener Nęcek desygnował najmocniejszym zestawieniem z Chinką Zhuojia He, Niemką Ying Han i Monakijką Xiaoxin Yang. Zespół z Tarnobrzega nie miał w tej sytuacji żadnych problemów z pokonaniem młodzieżowej ekipy z Berlina.

W finale KTS Enea Siarkopol zmierzy się z drużyną Metz TT, która w półfinale pokonała hiszpański zespół UCAM Cartagena T.M 3:1. Będzie to już trzecia konfrontacja Tarnobrzeżanek w tym sezonie przeciwko drużynie z Francji. W rundzie grupowej pokonału TT Saint Quentin 3:0, 3:1, a w ćwierćfinale Etival ASRTT 3:1, 3:0. W zespole Metz TT występują Rumunka Adina Diaconu, Egipcjanka Hana Goda i Francuzka Charlotte Lutz.

KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg wygrywał LM w latach 2019, 2022, 2023 i 2024. Srebro ekipa z Tarnobrzega zdobyła w 2016 i 2017 oraz brąz w 2014, 2018 i 2025 roku. Raz rozgrywki nie zostały dokończone z powodu pandemii, zaś w jednej edycji KTS nie startował (także w czasie koronawirusa).

KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg - Metz TT. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg - Metz TT w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:00.

PAP