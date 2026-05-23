Verstappen podjął decyzję! Co z przyszłością mistrza?

Plotki o jego możliwym odejściu z F1 pojawiły się po wyścigu o Grand Prix Japonii, gdy Holender bardzo mocno krytykował nowe przepisy przygotowane przez FIA na sezon 2026. Jego zdaniem doprowadzą do sytuacji, że kierowcy zamiast skupić się na szybkiej i bezpiecznej jeździe, będą na torze zajmowali się stanem naładowania baterii elektrycznych w ich bolidach.

Jednak od tego czasu, w przerwie przed wyścigiem w Miami, w FIA podjęto kroki mające na celu modyfikację przepisów technicznych obejmującą większy pakiet, który zgodnie z sugestiami zawodników koncentruje się na podziale mocy między silnikiem spalinowym a akumulatorami. Modyfikacja przepisów ma nastąpić od sezonu 2027.

Ma ona doprowadzić do zmienionego podziału 60:40 między silnikami, w przeciwieństwie do obecnego 50:50. Ostateczne zatwierdzenie nowych regulacji ma nastąpić w ten weekend podczas Grand Prix Kanady, choć niektórzy producenci jednostek napędowych zasygnalizowali możliwość przesunięcia tej decyzji do 2028 roku.

Verstappen przyznał, że "o ile nie wydarzy się nic szalonego", to będzie ścigał się w swoim 13. sezonie Formuły 1 w 2027 roku.

- Tak, zdecydowanie, o ile nie wydarzy się nic bardzo szalonego, co zmieni nasze ustalenia. Ale tego nie zakładam – powiedział Verstappen w wywiadzie dla "De Telegraaf", zapytany, czy będzie ścigał się w Formule 1 w sezonie 2027.

- Mam nadzieję, że wszyscy dotrzymają słowa, ale mogę potwierdzić, że pozostanę w Formule 1 - dodał.

- Nie wziąłbym urlopu, nie jestem do tego stworzony. Jeśli przestanę startować, to całkowicie - wyjaśnił, gdy sugerowano mu odejście z F1 na jeden sezon i przejście do innej serii wyścigowej.

Holendra pytano także, czy zostanie w Red Bullu na kolejny sezon, czy też będzie chciał zmienić zespół.

- Nie spieszy mi się. Wolałbym pozostać związany z Red Bullem do końca życia, zawsze to mówiłem – wyjaśnił czterokrotny mistrz świata. - Ale ta decyzja nie musi zapaść dziś ani jutro. Mam na to dużo czasu, czas mają także szefowie Red Bulla. Kto wie, może nie będą już mnie chcieli - zauważył.

Holender przyznał, nadal że interesują do starty w innych seriach.

- Mówię o wszystkich innych projektach. Prowadzę też rozmowy z Red Bullem na ten temat - wyjaśnił.

KP, PAP