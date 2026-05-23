W końcu debiut! Polak zagrał w Serie A

Przyborek jest piłkarzem Lazio od końcówki stycznia bieżącego roku. W kwietniu wystąpił w barwach drużyny do lat 20, ale w seniorskich rozgrywkach we Włoszech dotychczas nie brał jeszcze udziału.

Lazio zgromadziło 54 punkty i zakończy ten sezon Serie A na dziewiątej pozycji. Mistrzem został Inter Mediolan Piotra Zielińskiego - 87 pkt.

Wcześniej w sobotę Zieliński strzelił bramkę samobójczą, a jego zespół zremisował na wyjeździe z Bologną 3:3. W zespole gospodarzy całe spotkanie rozegrał bramkarz Łukasz Skorupski.

W piątek Atalanta Bergamo, z Nicolą Zalewskim na ławce rezerwowych, zremisowała na wyjeździe z Fiorentiną 1:1.

Wyniki i tabela Serie A

PAP