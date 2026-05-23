W końcu debiut! Polak zagrał w Serie A
W ostatniej kolejce włoskiej ekstraklasy w drużynie Lazio Rzym zadebiutował Adrian Przyborek. 19-letni pomocnik, były piłkarz Pogoni Szczecin, pojawił się na boisku w 82. minucie spotkania w stolicy z Pisą, wygranego przez gospodarzy 2:1.
Przyborek jest piłkarzem Lazio od końcówki stycznia bieżącego roku. W kwietniu wystąpił w barwach drużyny do lat 20, ale w seniorskich rozgrywkach we Włoszech dotychczas nie brał jeszcze udziału.
Lazio zgromadziło 54 punkty i zakończy ten sezon Serie A na dziewiątej pozycji. Mistrzem został Inter Mediolan Piotra Zielińskiego - 87 pkt.
Wcześniej w sobotę Zieliński strzelił bramkę samobójczą, a jego zespół zremisował na wyjeździe z Bologną 3:3. W zespole gospodarzy całe spotkanie rozegrał bramkarz Łukasz Skorupski.
W piątek Atalanta Bergamo, z Nicolą Zalewskim na ławce rezerwowych, zremisowała na wyjeździe z Fiorentiną 1:1.
Przejdź na Polsatsport.pl