Ważne porozumienie. W Krakowie powstanie centrum szkoleniowe dla przyszłych mistrzów

Dla realizacji tych zamierzeń Politechnika Krakowska planuje wybudowanie w Czyżynach nowej wielofunkcyjnej hali sportowej, dostosowanej zarówno do potrzeb uczelni, jak wyczynowego szkolenia m.in w szermierce.

Planowany ośrodek szkoleniowy ma stać się miejscem rozwoju przyszłych mistrzów, centrum konsultacji i zgrupowań kadr narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych, a także unikatową platformą edukacji (zwłaszcza w obszarze przedmiotów ścisłych) i popularyzacji sportu (szczególnie szermierki) wśród dzieci, młodzieży i studentów. Porozumienie o współpracy dla stworzenia w Krakowie tak unikatowego miejsca podpisali prezes PZS Tadeusz Tomaszewski, wiceprezes Adam Konopka oraz prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

– To wyjątkowy moment dla naszej uczelni. Łączymy potencjał naukowy, infrastrukturalny i organizacyjny Politechniki Krakowskiej z wiedzą i osiągnięciami Polskiego Związku Szermierczego, by stworzyć w Krakowie ośrodek szkoleniowy, jakiego nie ma w Polsce. Młodzi szermierze będą mogli w nim łączyć pasję do sportu z edukacją. To inwestycja w przyszłość polskiego sportu i nowe możliwości dla utalentowanej młodzieży, także naszych studentów. Politechnika Krakowska mocno stawia na sport, od lat pozostaje też blisko szermierki. Naszym absolwentem był wielokrotny medalista mistrzostwa świata i igrzysk olimpijskich architekt Wojciech Zabłocki. W Paryżu brązowy medal olimpijski z polską drużyną szpadzistek wywalczyła Renata Knapik-Miazga, absolwentka naszego Wydziału Mechanicznego. Współpraca, którą dziś inicjujemy to szansa na kolejne tak spektakularne sukcesy polskiego sportu przy akademickim wsparciu – powiedział prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor PK.

Jednym z celów budowy szermierczego ośrodka szkoleniowego jest wychowanie przyszłych mistrzów, którzy za 20 lat będą mogli sięgać po olimpijskie marzenia. W tym celu z najmłodszymi adeptami dyscypliny będzie pracować wykwalifikowana kadra trenerska. Młodzi zawodnicy, którzy będą trenować w ośrodku (np. podczas konsultacji szkoleniowych), będą mieli zapewnione nie tylko zajęcia sportowe, ale także edukacyjne, m.in z przedmiotów ścisłych. Patronat uczelni nad ośrodkiem stworzy sportowcom lepsze perspektywy dla łączenia kariery sportowej z edukacją, której finałowym etapem mogą być studia techniczne na PK. Docelowo ośrodek szkoleniowy Polskiego Związku Szermierczego i Politechniki Krakowskiej ma stać się centrum polskiej szermierki, w którym będą się odbywać zgrupowania i konsultacje szkoleniowe kadr narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych – od juniora młodszego po seniorów. W ośrodku będą się również odbywać zajęcia o charakterze rekreacyjnym, służące upowszechnianiu szlachetnej sztuki szermierczej wśród najmłodszych.

– To bardzo ważny dzień dla całego środowiska szermierczego w Polsce. Wspólnie z Politechniką Krakowską tworzymy miejsce, które ma służyć zarówno obecnym i przyszłym mistrzom, jak i całemu społeczeństwu. Budujemy centrum polskiej szermierki, w którym dzieci i młodzież będą mogły rozwijać sportowe pasje pod okiem wykwalifikowanych trenerów, a kadry narodowe będą miały nowoczesne warunki szkolenia. To projekt długofalowy, łączący sport, edukację i aktywizację społeczną. Dziękuję rektorowi Politechniki Krakowskiej prof. doktorowi hab. inż. Andrzejowi Szaracie za otwartość, zaangażowanie i realne wsparcie. Wierzymy, że dzięki tej współpracy wspólnie stworzymy przestrzeń sprzyjającą rozwojowi młodych talentów i aktywizacji sportowej kolejnych pokoleń – podkreślił Adam Konopka, prezes honorowy Polskiego Związku Szermierczego i wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Dla realizacji tak ambitnych celów Politechnika Krakowska planuje budowę w krakowskiej dzielnicy Czyżyny nowej, wielofunkcyjnej hali sportowej na terenie największego kampusu uczelni. Hala o powierzchni ponad 7 tys. m² (kubaturze ok. 52 tys. m³) z trybunami na około 300 miejsc jest projektowana tak, by mogła służyć różnym dyscyplinom sportu, m.in szermierce (10 plansz), koszykówce, piłce ręcznej, siatkówce, badmintonowi, futsalowi. Obiekt będzie miał też siłownię i salą fitness oraz korty do padla.

– Nowa hala sportowa będzie służyć nie tylko profesjonalnym sportowcom, ale też naszym studentom, młodszym i starszym mieszkańcom Krakowa. Wraz z innymi obiektami sportowymi Politechniki w Czyżynach i nowym klubem studenckim Kwadrat 2.0, w którym planujemy w m.in strzelnicę, stworzy w tej części Krakowa nowoczesną przestrzeń do aktywnego spędzania czasu – dodał prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

Już od nowego roku akademickiego studenci Politechniki Krakowskiej w ramach zajęć z wychowania fizycznego będą mogli tam brać udział w lekcjach szermierki. Zajęcia tego typu odbywają się na innych uczelniach w Polsce i cieszą się dużą popularnością wśród studentów. Z mocnych sekcji szermierczy słyną też najlepsze amerykańskie i europejskie uniwersytety.

Porozumienie o współpracy PK i PZS podpisano podczas Święta Politechniki Krakowskiej i towarzyszącego mu, otwartego dla mieszkańców Krakowa, pikniku. Podczas wydarzenia pokazową walkę stoczyli była mistrzyni świata w szpadzie kobiet Danuta Dmowska-Andrzejuk oraz Mateusz Stella-Sawicki, absolwent PK, prawnuk prof. Izydora Stella-Sawickiego, założyciela Politechniki Krakowskiej. Dyscyplinę prezentowali też jej młodzi adepci z Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, Krakowskiego Klubu Szermierczego oraz Klubu Szermierczego Szpada Wadowice. Opiekunem młodzieży był m.in trener Bartłomiej Język, współautor medalowych sukcesów polskich reprezentacji kobiecych na MŚ i Igrzyskach Olimpijskich, obecnie odpowiedzialny w PZS za koordynację rozwoju dzieci i młodzieży.

RI, Informacja prasowa Politechniki Krakowskiej