Wojtaszek wrócił pamięcią do Final Four LM. "Jakim prawem?"

PGE Projekt Warszawa i Ziraat Bankkart Ankara 17 maja walczyły o brązowy medal siatkarskiej Ligi Mistrzów. Turecka ekipa przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę po bardzo wyrównanym starciu, którego wynik musiał rozstrzygnąć tie-break.

Tuż po meczu w rozmowie z Marcinem Lepą Damian Wojtaszek nie krył złości. Siatkarz ocenił pracę arbitrów podczas niedzielnego spotkania. Jego zdaniem pozostawiała ona wiele do życzenia.

Tydzień później utytułowany libero był gościem "Magazynu Polskiego Sportu". Kapitan PGE Projektu Warszawa wrócił pamięcią do tamtych chwil.

- W tie-breaku zadziało się bardzo dużo rzeczy. Ziraat przebija piłkę bardzo dobrze między antenkami jest wszystko okej. Sędzina, gwizdek, że ona jest źle przebita. Nagle powoduje duży chaos, zamieszanie i nagle ona bierze challenge. Jakim prawem? Ona nie ma prawa zobaczyć i ocenić tej piłki poprzez zgłoszenie challenge'u. To na dzień dobry zabiera nam punkt, bo byśmy mieli kontratak i prawdopodobnie byśmy go wykorzystali, a po drugie wprowadza duże zamieszanie - powiedział Wojtaszek w studiu.





37-latek przyznał, że po zakończeniu spotkania rozmawiał z kobietą i przekazał jej swoje uwagi.

- Przekazałem później pani sędzinie, że niestety, ale nam zabrała dwa bardzo cenne punkty w tie-breaku. I co ona na to? Nie odezwała się, ale chyba widziałem po twarzy, że wiedziała, że dała plamę. Też z drugiej strony, jak mogą dać kobietę z Chorwacji, która w lidze nie ma nigdy do czynienia z challenge'em, na tak bardzo ważny mecz. Są w Europie dobrzy sędziowie - dodał.

W ostatnim czasie poinformowano, że Wojtaszek przedłużył kontrakt z PGE Projektem na kolejny sezon. Będzie to już jego 10. rok w stołecznym zespole.

PGE Projekt Warszawa to brązowi medaliści PlusLigi.

