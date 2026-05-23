Wszystko jasne! Oto wyniki ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy

Mistrz Polski znany był jeszcze przed ostatnią kolejką PKO BP Ekstraklasy. Nim już wcześniej został Lech Poznań. Mimo to ostatnia seria gier obfitowała w wiele emocji. Do końca toczyła się walka o europejskie puchary oraz utrzymanie.

ZOBACZ TAKŻE: Klasyfikacja strzelców PKO BP Ekstraklasy. Kto został królem?

Wicemistrzostwo i udział w eliminacjach Ligi Mistrzów zapewnił sobie Górnik Zabrze, który pokonał 6:2 Radomiak Radom. Podium Ekstraklasy uzupełniła Jagiellonia Białystok, dzięki triumfowi 1:0 nad KGHM Zagłębiem Lubin. Podopieczni Adriana Siemieńca zagrają tym samym w kwalifikacjach do Ligi Europy.

Zwycięstwem 3:0 nad Arką Gdynią miejsce w eliminacjach Ligi Konferencji przypieczętował Raków Częstochowa. Wiele emocji przyniosła walka o drugą lokatę premiowaną grą w tym europejskim pucharze. Ta niemal od początku ostatniej kolejki przypadała Legii Warszawa, która pokonała 4:0 Motor Lublin. Taki stan utrzymywał się do 97. minuty meczu Pogoni Szczecin z GKS-em Katowice. W jednej z ostatnich akcji spotkania Marcel Wędrychowski pokonał stojącego w bramce zawodnika z pola po tym, jak wcześniej czerwoną kartkę obejrzał golkiper Krzysztof Kamiński. GKS zremisował zatem 1:1, czym zapewnił sobie miejsce w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

Nie zabrakło także emocji niezwiązanych z wynikami. Karierę w barwach Górnika Zabrze zakończył mistrz świata z 2014 Lukas Podolski. Z Jagiellonią Białystok pożegnał się natomiast Afimico Pululu.

Wyniki 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy:

Pogoń Szczecin - GKS Katowice 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Filip Ciuić (31), 1:1 Marcel Wędrychowski (90+06).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk 3:2 (2:0)

Bramki: 1:0 Artem Putiwcew (21), 2:0 Rafał Kurzawa (30), 2:1 Tomas Bobcek (50), 3:1 Kamil Zapolnik (57),

3:2 Tomas Bobcek (90+4).

Widzew Łódź - Piast Gliwice 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Angel Baena (11), 2:0 Mariusz Fornalczyk (56), 2:1 Hugo Vallejo (69-głową).

Raków Częstochowa - Arka Gdynia 3:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Marko Bulat (37), 2:0 Jonatan Braut Brunes (71), 3:0 Jean Carlos Silva (75).

Górnik Zabrze - Radomiak Radom 6:2 (5:0)

Bramki: 1:0 Maksym Chłań (9), 2:0 Maksym Chłań (13), 3:0 Sondre Liseth (28), 4:0 Lukas Sadilek (42), 5:0 Lukas Sadilek (45), 6:0 Erik Janza (53), 6:1 Elves Balde (72), 6:2 Salifou Soumah (80).

Jagiellonia Białystok - KGHM Zagłębie Lubin 1:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Afimico Pululu (32-karny).

Cracovia Kraków - Korona Kielce 1:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Tamar Svetlin (2), 1:1 Kahveh Zahiroleslam (6).

Lech Poznań - Wisła Płock 2:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Luis Palma (30-wolny), 1:1 Żan Rogelj (48), 2:1 Patrik Walemark (60-głową),

2:2 Marcin Kamiński (90+5).

Legia Warszawa - Motor Lublin 4:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Jean-Pierre Nsame (32), 2:0 Kacper Chodyna (39), 3:0 Juergen Elitim (49),

4:0 Jean-Pierre Nsame (55).

jc, Polsat Sport