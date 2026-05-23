Obie finalistki staną przed szansą zdobycia swojego trzeciego trofeum w karierze. Niespełna 20-letnia Mboko, grająca pod okiem byłego trenera Igi Świątek Belga Wima Fissette'a, wcześniej wygrała turnieje w Hongkongu i Montrealu (oba w 2025), a pięć lat starsza Navarro triumfowała w Meridzie (2025) i Hobart (2024).

W piątkowych półfinałach Navarro pokonała swoją rodaczkę Ann Li 6:1, 6:3, a Mboko wygrała z Rumunką Jaqueline Cristian 7:6 (7-3), 3:6, 6:2.

W 2. rundzie odpadła Magdalena Fręch, która przegrała z Kanadyjką Leylah Fernandez 4:6, 6:3, 4:6.

KP, PAP