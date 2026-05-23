Zmarzlik nowym liderem. Trzecie miejsce w Pradze

Zwycięzca pierwszego turnieju GP w Landshut Kacper Woryna oraz Dominik Kubera odpadli w biegach ostatniej szansy, a Patryk Dudek zakończył starty na zasadniczej części zawodów.

Zmarzlik był najlepszy w zasadniczej części turnieju, dzięki czemu awansował bezpośrednio do finału. Sześciokrotny złoty medalista mistrzostw świata wygrał cztery wyścigi, a w jednym przyjechał na trzecim miejscu. Jako drugi bezpośredni awans uzyskał Madsen.

Pozostali Polacy jeździli w sobotę w kratkę. Kubera po świetnym początku, w ostatnich dwóch seriach zdobył tylko punkt, natomiast Woryna rozpoczął słabiej, ale miał udany finisz. Obaj zapewnili sobie miejsce w biegach ostatniej szansy, których zwycięzcy uzupełnili stawkę finalistów. Okazali się nimi Kurtz i Duńczyk Michael Jepsen Jensen, który w drugim z tych wyścigów wyprzedził Worynę i Kuberę.

Dudek po trzech startach miał obiecujące sześć punktów, ale w dwóch pozostałych nie zdobył żadnego, zajmując 12. miejsce w zawodach.

W finale nie zabrakło emocjonującej walki. Od startu prowadził Madsen, który zdołał się obronić przed zaciekle atakującym go przez cały dystans Kurtzem. Zmarzlik słabo wystartował i rywalizował o miejsce na podium z Jesperem Jensenem. Na ostatnich metrach wyprzedził Duńczyka, zapewniając sobie pozycję lidera mistrzostw świata. W klasyfikacji po dwóch zawodach o punkt wyprzedza Worynę i o sześć Kurtza. Kubera jest dziewiąty, a Dudek 11.

W stolicy Czech zabrakło kontuzjowanych Szweda Fredrika Lindgrena i Brytyjczyka Daniela Bewleya. Z listy rezerwowych zastąpili ich Duńczyk Anders Thomsen i reprezentant gospodarzy Jan Kvech. Sukcesów jednak nie odnieśli.

Kolejne turnieje GP odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.

Wyniki:

1. Leon Madsen (Dania)

2. Brady Kurtz (Australia)

3. Bartosz Zmarzlik (Polska)

4. Michael Jepsen Jensen (Dania)

5. Jack Holder (Australia)

6. Kacper Woryna (Polska)

7. Dominik Kubera (Polska)

8. Andrzej Lebiediew (Łotwa)

...

12. Patryk Dudek (Polska)

Klasyfikacja generalna:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 32 pkt

2. Kacper Woryna (Polska) 31

3. Brady Kurtz (Australia) 26

4. Leon Madsen (Dania) 21

. Jack Holder (Australia) 21

6. Robert Lambert (W. Brytania) 20

7. Jason Doyle (Australia) 19

8. Daniel Bewley (W. Brytania) 18

9. Dominik Kubera (Polska) 17

10. Michael Jepsen Jensen (Dania) 16

11. Patryk Dudek (Polska) 15

PAp