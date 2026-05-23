Znamy zwycięzców Pucharu Francji! Zrobili to po raz pierwszy w historii

Bramki dla zwycięzców zdobyli Florian Thauvin (25.), Odsonne Edouard (43.) i Senegalczyk Abdallah Sima (78.), a dla pokonanych Djibril Coulibaly (45+3.). Bramkarz Nice Bartosz Żelazowski nie znalazł się w kadrze meczowej.

Był to jeden z najlepszych sezonów Lens w historii. Rywalizację w ekstraklasie zakończyło na drugim miejscu, po długiej walce z mistrzem - Paris Saint-Germain. Porównywalnie udany był dla tej ekipy rok 1998, kiedy wywalczyła jedyny tytuł w Ligue 1 oraz dotarła do finału Pucharu Francji.

W sumie w meczu o to trofeum wystąpiła czterokrotnie. W 1948 i 1975 roku także poniosła porażki.

Ekipa Nice w finale wystąpiła po raz szósty. Zdobyła trofeum w latach 1952, 1954 i 1997, a przegrała w 1978, 2022 i w piątek.

KP, PAP