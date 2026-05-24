19-latek znowu najlepszy! Kapitalny występ w Kanadzie
Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady, piątą rundę mistrzostw świata. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie.
Poprzednio był najszybszy w GP Chin, Japonii i Miami w USA.
Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla.
Antonelli umocnił się na pozycji lidera mistrzostw świata, jego partner z zespołu Brytyjczyk George Russell z Mercedesa nie ukończył wyścigu z powodu awarii silnika.
W sobotę odbył się sprint, w którym triumfował również Russell, drugi był Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, a trzeci Antonelli.