19-latek znowu najlepszy! Kapitalny występ w Kanadzie

Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady, piątą rundę mistrzostw świata. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie.

Poprzednio był najszybszy w GP Chin, Japonii i Miami w USA.

 

Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla.

 

Antonelli umocnił się na pozycji lidera mistrzostw świata, jego partner z zespołu Brytyjczyk George Russell z Mercedesa nie ukończył wyścigu z powodu awarii silnika.

 

W sobotę odbył się sprint, w którym triumfował również Russell, drugi był Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, a trzeci Antonelli.

BS, PAP
