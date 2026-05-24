Baraże o Ekstraklasę. Kto zagra? Kiedy mecze?
ŁKS Łódź i Polonia Warszawa dołączyły w ostatniej kolejce 1. ligi do Wieczystej Kraków i Chrobrego Głogów, które miały zapewnione miejsce w barażach o awans do piłkarskiej Ekstraklasy. Bezpośrednią przepustkę już wcześniej wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
ŁKS pokonał u siebie zdegradowanego Górnika Łęczna 3:1, natomiast Polonia Warszawa, która odniosła wiosną wiele zwycięstw dzięki udanym końcówkom meczów, pokonała w Opolu Odrę 2:1 po trafieniu Łukasza Zjawińskiego w ostatnich sekundach.
Łodzianie (54 pkt) zajęli piąte miejsce w tabeli, a „Czarne Koszule” - szóste (53), ostatnie premiowane grą w barażach.
Stołecznej drużynie bardzo pomógł także wynik z Pruszkowa. Znicz, który podobnie jak Górnik i GKS Tychy już wcześniej stracił szansę utrzymania w 1. lidze, pokonał walczący o baraże Ruch Chorzów 3:2, pozbawiając gości szans walki o ekstraklasę.
„Niebiescy” zajęli bowiem siódme miejsce - z taki samym dorobkiem jak Polonia, ale gorszym bilansem bezpośrednich meczów.
Półfinały barażowe (trzeci zespół z szóstym, czwarty z piątym) zaplanowano na 28 maja, finał odbędzie się trzy dni później. W każdym przypadku gospodarzem będzie drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli. Wieczysta zmierzy się z Polonią, a Chrobry z ŁKS.
Pary barażowe o awans do Ekstraklasy:
Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa
Chrobry Głogów - ŁKS Łódź
Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w czwartek 28 maja, natomiast finał w niedzielę 31 maja.