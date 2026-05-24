Baraże o Ekstraklasę. Kto zagra? Kiedy mecze?

ŁKS pokonał u siebie zdegradowanego Górnika Łęczna 3:1, natomiast Polonia Warszawa, która odniosła wiosną wiele zwycięstw dzięki udanym końcówkom meczów, pokonała w Opolu Odrę 2:1 po trafieniu Łukasza Zjawińskiego w ostatnich sekundach.

Łodzianie (54 pkt) zajęli piąte miejsce w tabeli, a „Czarne Koszule” - szóste (53), ostatnie premiowane grą w barażach.

Stołecznej drużynie bardzo pomógł także wynik z Pruszkowa. Znicz, który podobnie jak Górnik i GKS Tychy już wcześniej stracił szansę utrzymania w 1. lidze, pokonał walczący o baraże Ruch Chorzów 3:2, pozbawiając gości szans walki o ekstraklasę.

„Niebiescy” zajęli bowiem siódme miejsce - z taki samym dorobkiem jak Polonia, ale gorszym bilansem bezpośrednich meczów.

Półfinały barażowe (trzeci zespół z szóstym, czwarty z piątym) zaplanowano na 28 maja, finał odbędzie się trzy dni później. W każdym przypadku gospodarzem będzie drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli. Wieczysta zmierzy się z Polonią, a Chrobry z ŁKS.

BS, PAP