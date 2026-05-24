Betclic 1. Liga: Miedź Legnica - Puszcza Niepołomice. Relacja live i wynik na żywo

Już jakiś czas temu poznaliśmy dwie ekipy, które zapewniły sobie bezpośredni awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce. Pierwsze miejsce w Betclic 1. Lidze zajęła Wisła Kraków, natomiast na drugiej pozycji uplasował się Śląsk Wrocław.

Cztery kolejne zespoły w tabeli zagrają w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Pewni udziału w tej rywalizacji mogą już być piłkarze Wieczystej Kraków i Chrobrego Głogów. O pozostałe miejsce barażowe w ostatniej kolejce fazy zasadniczej powalczą Ruch Chorzów, ŁKS Łódź, Polonia Warszawa i Miedź Legnica.

Znamy już również spadkowiczów z zaplecza Ekstraklasy. W przyszłym sezonie w Betclic 2. Lidze rywalizować będą GKS Tychy, Znicz Pruszków oraz Górnik Łęczna.

