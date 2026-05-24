Drużyna Sochana o krok od finałów NBA! Takiej straty nie odrobił jeszcze nikt
Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 121:108 w trzecim meczu finału Konferencji Wschodniej NBA i są o jedno wygrane spotkanie od finału ligi. Reprezentant Polski Jeremy Sochan z nowojorskiej drużyny nie pojawił się na boisku.
Podobnie jak w pierwszych dwóch meczach w Nowym Jorku, w sobotę w Cleveland zespół Knicks od początku był bardziej agresywny i szybko zbudował przewagę, której nie oddał do końca.
Do wysokiego zwycięstwa, już 10. z rzędu, poprowadził Nowojorczyków Jalen Brunson - 30 punktów. Po stronie gospodarzy najlepiej spisali się Evan Mobley - 24, oraz Donovan Mitchell - 23.
- Kiedy gramy w naszym stylu, wszyscy są zadowoleni. Właśnie o to nam chodzi. Wcale mnie to nie dziwi, bo mamy naprawdę dobrych zawodników. Mamy dziś bilans 1-0. W poniedziałek 0-0. Jesteśmy daleko od naszego celu - podkreślił skrzydłowy Knicks Josh Hart.
Mitchell podczas konferencji prasowej po meczu został zapytany, co jego drużyna musi poprawić, żeby mieć szansę pokonać Nowojorczyków.
- Zacznijmy od rzutów. Zacznijmy od obron i rzutów wolnych. Sami sobie to zafundowaliśmy. Nie możemy się teraz wściekać - powiedział jeden z liderów Cavaliers.
Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty 0-3.
Czwarty mecz w poniedziałek, również w Cleveland. Knicks już wtedy mogą przypieczętować pierwszy od 1999 roku awans do finału ligi NBA.