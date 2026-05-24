Drużyna Sochana o krok od finałów NBA! Takiej straty nie odrobił jeszcze nikt

Podobnie jak w pierwszych dwóch meczach w Nowym Jorku, w sobotę w Cleveland zespół Knicks od początku był bardziej agresywny i szybko zbudował przewagę, której nie oddał do końca.

Do wysokiego zwycięstwa, już 10. z rzędu, poprowadził Nowojorczyków Jalen Brunson - 30 punktów. Po stronie gospodarzy najlepiej spisali się Evan Mobley - 24, oraz Donovan Mitchell - 23.

- Kiedy gramy w naszym stylu, wszyscy są zadowoleni. Właśnie o to nam chodzi. Wcale mnie to nie dziwi, bo mamy naprawdę dobrych zawodników. Mamy dziś bilans 1-0. W poniedziałek 0-0. Jesteśmy daleko od naszego celu - podkreślił skrzydłowy Knicks Josh Hart.

Mitchell podczas konferencji prasowej po meczu został zapytany, co jego drużyna musi poprawić, żeby mieć szansę pokonać Nowojorczyków.

- Zacznijmy od rzutów. Zacznijmy od obron i rzutów wolnych. Sami sobie to zafundowaliśmy. Nie możemy się teraz wściekać - powiedział jeden z liderów Cavaliers.

Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty 0-3.

Czwarty mecz w poniedziałek, również w Cleveland. Knicks już wtedy mogą przypieczętować pierwszy od 1999 roku awans do finału ligi NBA.

PAP