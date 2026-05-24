Real, najbardziej utytułowany klub Euroligi (11 mistrzostw i 15 udziałów w Final Four) do kolejnego finału poprowadził włoski szkoleniowiec Sergio Scariolo, który ostatnie kilkanaście lat pracował z reprezentacją Hiszpanii, odnosząc z nią międzynarodowe sukcesy (cztery złota ME: Katowice 2009, Kowno 2011, Lille 2015, Berlinie 2022; złoto MŚ Chiny 2019, gdzie Hiszpanie pokonali m.in. w ćwierćfinale Polskę 90:78; srebro IO Londyn 2012).

Olympiakos obecnie gra pod wodzą trenera Georgiosa Bartzokasa, który w latach 2012 i 2013 triumfował z tym klubem w Eurolidze. Aktualny mistrz Grecji to pierwsza drużyna z tego kraju, która wygrała te rozgrywki. W 1997 roku w Rzymie koszykarze z Pireusu, pod okiem słynnego trenera Dusana Ivkovicia, pokonali Barcelonę 73:58.

Niedzielny finał odbędzie się w hali Telekom Center. To domowy obiekt Panathinaikosu Ateny, czyli rywala Olympiakosu. Statystyki pokazują, że puchar bardzo rzadko wędruje w ręce lidera po fazie zasadniczej. Właśnie Grecy wygrali ten wcześniejszy etap sezonu.

Gdzie obejrzeć finał Euroligi?

Finał Euroligi pomiędzy Olympiakosem Pireus a Realem Madryt odbędzie się w niedzielę, 24 maja. Transmisja meczu od godziny 19:55 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Extra 4 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport