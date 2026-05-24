Real Madryt, czyli klub z największą liczbą pucharów w Europie, pokonał w półfinale Valencię BC 105:90. W finale rywalem ekipy ze stolicy Hiszpanii będzie Olympiakos Pireus, czyli najlepszy zespół sezonu zasadniczego. Grecy w swoim półfinale zwyciężyli z Fenerbahce Stambuł 79:61.

Będzie to powtórka finału z 2023 roku, w Kownie Real pokonał Olympiakos 79:78 po rzucie Sergio Llulla na trzy sekundy przed końcem czwartej kwarty.

Ostatnie starcie obu zespołów w fazie zasadniczej obecnego sezonu Euroligi zakończyło się triumfem ekipy z Pireusu 102:88.

Warto dodać, że drużyny, które przegrały w półfinale nie zagrają w Atenach o trzecie miejsce. W poprzednich turniejach Final Four taki mecz zawsze widniał w harmonogramie.

