Górnik poznał potencjalnych rywali w Lidze Mistrzów! Jeden to klub Polaka

Górnik Zabrze poznał potencjalnych rywali, z którymi zagra w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Piłkarzem jednego z nich jest reprezentant Polski.

Chodzi o wicemistrza Turcji Fenerbahce oraz wicemistrza Austrii Sturm Graz - co potwierdził dziennikarz Piotr Klimek. Piłkarzem drugiego klubu jest reprezentant Polski Filip Rózga. 

 

Ostatecznie Górnik pozna rywala w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów podczas losowania, które odbędzie się 17 czerwca. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w dniach 21-22 lipca, natomiast rewanż tydzień później.

 

Piłkarze Michala Gasparika kapitalnie zakończyli w sobotę sezon i rozbili na własnym stadionie Radomiaka Radom aż 6:2. Tym samym po zdobyciu Pucharu Polski sięgnęli po wicemistrzostwo kraju. 

 

Zespół z Zabrza powraca do rozgrywek w Europie po ośmiu latach przerwy. Po raz ostatni wystąpił w kwalifikacjach Ligi Europy w sezonie 2018/19. Boleśnie przegrał wówczas w dwumeczu ze słowackim Trencinem. 

