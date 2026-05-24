Górnik poznał potencjalnych rywali w Lidze Mistrzów! Jeden to klub Polaka

Chodzi o wicemistrza Turcji Fenerbahce oraz wicemistrza Austrii Sturm Graz - co potwierdził dziennikarz Piotr Klimek. Piłkarzem drugiego klubu jest reprezentant Polski Filip Rózga.

Ostatecznie Górnik pozna rywala w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów podczas losowania, które odbędzie się 17 czerwca. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w dniach 21-22 lipca, natomiast rewanż tydzień później.

Piłkarze Michala Gasparika kapitalnie zakończyli w sobotę sezon i rozbili na własnym stadionie Radomiaka Radom aż 6:2. Tym samym po zdobyciu Pucharu Polski sięgnęli po wicemistrzostwo kraju.

Zespół z Zabrza powraca do rozgrywek w Europie po ośmiu latach przerwy. Po raz ostatni wystąpił w kwalifikacjach Ligi Europy w sezonie 2018/19. Boleśnie przegrał wówczas w dwumeczu ze słowackim Trencinem.

