Iwanow: Najmniej winiłbym piłkarzy

Legia nie zagra w Europie nie przez błędną ocenę sytuacji Krzysztofa Kamińskiego i wykorzystania limitu zmian przez trenera Pogoni. Lechia nie spadła z ligi bo Termalica zaprezentowała pełen profesjonalizm i w ciągu sześciu dniu pociągnęła za sobą w dół oba kluby z Trójmiasta. To nie piłkarze z Warszawy i Gdańska powinni być wezwani przez kibiców "pod płot". To nie oni sprawili ten los swoim fanom. Plamę dali zarządzający oboma projektami. Ryba psuje się od głowy. Nie tylko nad Zatoką Gdańską.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski zrobił to po ostatnim meczu w Barcelonie! Piłkarze zareagowali

Pięć zabranych Lechii punktów to nie sprawka Kapića, Sezonienki, Żelizki czy nawet słabo broniącego Paulsena. Przecież gdyby nie odebrane pięć punktów "biało-zieloni" skończyliby sezon obok Korony Kielce i Motoru Lublin. W pewnym momencie bez "odjęcia" mogliby walczyć o europejskie puchary.

Lechia ma króla strzelców – Tomasza Bobćka, który zdobył więcej goli niż Mikael Ishak, Jonathan Braut Brunes czy Afimico Pululu, a przecież grał w dużo gorszym zespole. Gdańszczanie zdobyli tyle samo goli, co mistrzowski Lech. To niepojęte, że zespół z takimi liczbami żegna się z elitą.

Zabrakło liczb właśnie. Ale nie tych, za które odpowiadali zawodnicy. Działacze! Wypada przeprosić kibiców. I nie tylko ich. Także piłkarzy. To również im wyrządziliście krzywdę. Wielu z nich to za wysoki poziom jak na 1. Ligę. Pytanie, kto zostanie, by walczyć o jak najszybszy comeback? Choć wiadomo, że łatwiej utrzymać się w Ekstraklasie, niż do niej awansować. Coś na ten temat wiedzą w Krakowie.

Legii zabrakło punktu, by jednak znaleźć się w Europie. Przez nieskuteczność Rajovića? Nie. Przez niewyspanego Iordanescu? Też nie. Przecież oni sami nie zainstalowali się w LTC. Ktoś, kto ich zatrudnił, powinien otrzymać karę za "szkodliwe" działanie. Ale największym niedopatrzeniem była cała szopka z chęcią podebrania Rakowowi Marka Papszuna. Gdyby tę akcję przeprowadzono ze wszystkimi zasadami i etykietą dyplomacji, Michał Świerczewski być może puściłby "legendę Częstochowy" nieco wcześniej. A tak przetrzymał ją do końca roku.

Cała ta przepychanka plus wsadzenie na "minę" Inakiego Astiza nie pomogło drużynie. Sześć meczów w lidze pod wodzą Hiszpana to zaledwie trzy punkty, za co najmniej winiłbym jego. W Europie w czterech próbach udało się wygrać jedynie z Lincolnem z Gibraltaru, gdy w Conference League było już "pozamiatane". Nie trzeba wielkiej fantazji i wyobraźni, by stwierdzić, że z Papszunem i tu i tu mogło być lepiej. Za to, że nie jest, najmniej winiłbym piłkarzy. Oni "dowieźli". Ich szefowie niestety nie.