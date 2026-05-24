Klamka zapadła. Dyrektor sportowy odchodzi z Legii

Michał Żewłakow objął funkcję dyrektora sportowego Legii pod koniec marca 2025 roku. Podpisał wówczas kontrakt do końca sezonu 2026/2027. Kiedy przyszedł do klubu, trenerem był jeszcze Goncalo Feio, który w ubiegłych rozgrywkach sięgnął po Puchar Polski.

Portugalczyk nie zdecydował się jednak zostać w klubie, a na jego następcę wybrano Edwarda Iordanescu. Ten, choć na początku zdobył Superpuchar Polski, potem nie spełnił oczekiwań i odszedł, za co mocno oberwało się Żewłakowowi. Po nieudanym okresie pod wodzą Inakiego Astiza posadę trenera przejął w grudniu Marek Papszun, który uratował klub przed spadkiem.

Portal Legia.Net nie ma wątpliwości, że 50-latek już niedługo rozstanie się z obecnym pracodawcą.

"Od pewnego czasu pozycja Żewłakowa była nie pewna. Teraz wiemy na pewno, że z końcem tego sezonu pożegna się z funkcją dyrektora sportowego" - czytamy. "Przegląd Sportowy Onet" podał, że następcą Żewłakowa zostanie Piotr Zasada.

Legia Warszawa zakończyła rozgrywki Ekstraklasy na szóstym miejscu. Niewiele brakowało, by wywalczyła awans do europejskich pucharów, ale w siódmej minucie doliczonego czasu gry meczu Pogoń - GKS Katowice Marcel Wędrychowski pogrzebał szanse warszawskiego klubu.