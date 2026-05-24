Kłopoty w pierwszym secie! Legenda gra dalej we French Open

Tenis

Najbardziej utytułowany tenisista w historii Novak Djoković pokonał Francuza Giovanniego Mpetshiego Perricarda 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 w 1. rundzie wielkoszlemowego French Open. Serb 22. raz z rzędu awansował do drugiej rundy paryskiego turnieju, w którym triumfował trzykrotnie.

Novak Djoković podczas meczu tenisowego, skupiony na odbiciu piłki rakietą.
Djoković, który w piątek obchodził 39. urodziny, jest rekordzistą pod względem zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych - wygrał ich 24. Tegoroczne French Open jest jego 82. startem w zawodach tej rangi, co również jest rekordem. Po 81 mieli Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Feliciano Lopez.

 

Jego kolejnym rywalem będzie w środę Francuz Valentin Royer. 

BS, PAP
