Kolejny spadek Huberta Hurkacza! 99. miejsce
Hubert Hurkacz spadł o 21 pozycji - z 78. na 99. - w światowym rankingu tenisistów. Z 77. na 78. przesunął się Kamil Majchrzak. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner. Zestawienie opublikowano w niedzielę z powodu rozpoczynającego się French Open.
Spadek Hurkacza to efekt odpisania punktów za ubiegłoroczny finał w Genewie. Tym razem Polak na start w Szwajcarii się nie zdecydował.
ZOBACZ TAKŻE: Startuje French Open! Dwie Polki zagrają w pierwszym dniu turnieju
Za Sinnerem wciąż są Hiszpan Carlos Alcaraz i Niemiec Alexander Zverev.
Ranking ATP - stan na 24 maja:
1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 14750
2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 11960
3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5705
4. (4) Novak Djoković (Serbia) 4460
5. (6) Ben Shelton (USA) 4070
6. (5) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4050
7. (9) Alex de Minaur (Australia) 3855
8. (7) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3760
9. (8) Taylor Fritz (USA) 3720
10. (10) Aleksander Bublik (Kazachstan) 3320
...
78. (77) Kamil Majchrzak (Polska) 747
99. (78) Hubert Hurkacz (Polska) 600