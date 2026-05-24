Kolejny spadek Huberta Hurkacza! 99. miejsce

Tenis

Hubert Hurkacz spadł o 21 pozycji - z 78. na 99. - w światowym rankingu tenisistów. Z 77. na 78. przesunął się Kamil Majchrzak. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner. Zestawienie opublikowano w niedzielę z powodu rozpoczynającego się French Open.

Zbliżenie na twarz tenisisty w białej czapce z daszkiem.
fot. AFP
Hubert Hurkacz spadł w rankingu ATP

Spadek Hurkacza to efekt odpisania punktów za ubiegłoroczny finał w Genewie. Tym razem Polak na start w Szwajcarii się nie zdecydował.

 

ZOBACZ TAKŻE: Startuje French Open! Dwie Polki zagrają w pierwszym dniu turnieju

 

Za Sinnerem wciąż są Hiszpan Carlos Alcaraz i Niemiec Alexander Zverev.

Ranking ATP - stan na 24 maja: 

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 14750
2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 11960
3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5705
4. (4) Novak Djoković (Serbia) 4460
5. (6) Ben Shelton (USA) 4070
6. (5) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4050
7. (9) Alex de Minaur (Australia) 3855
8. (7) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3760
9. (8) Taylor Fritz (USA) 3720
10. (10) Aleksander Bublik (Kazachstan) 3320
...
78. (77) Kamil Majchrzak (Polska) 747
99. (78) Hubert Hurkacz (Polska) 600

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
HUBERT HURKACZJANNIK SINNERKAMIL MAJCHRZAKRANKING ATPTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksandar Kovacevic - Ignacio Buse. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 