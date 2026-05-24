Kolejny spadek Huberta Hurkacza! 99. miejsce

Spadek Hurkacza to efekt odpisania punktów za ubiegłoroczny finał w Genewie. Tym razem Polak na start w Szwajcarii się nie zdecydował.

Za Sinnerem wciąż są Hiszpan Carlos Alcaraz i Niemiec Alexander Zverev.

Ranking ATP - stan na 24 maja:

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 14750

2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 11960

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5705

4. (4) Novak Djoković (Serbia) 4460

5. (6) Ben Shelton (USA) 4070

6. (5) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4050

7. (9) Alex de Minaur (Australia) 3855

8. (7) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3760

9. (8) Taylor Fritz (USA) 3720

10. (10) Aleksander Bublik (Kazachstan) 3320

...

78. (77) Kamil Majchrzak (Polska) 747

99. (78) Hubert Hurkacz (Polska) 600

PAP