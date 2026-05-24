Lechia uderzyła w PZPN! Klub zażądał zwrotu punktów

Klub pod wodzą Johna Carvera strzelił w tym sezonie aż 62 gole. Taki sam bilans goli ma tylko mistrz, Lech Poznań. Seria niekorzystnych wyników i bardzo dużo straconych bramek zepchnęły jednak drużynę z Gdańska do strefy spadkowej. W meczu ostatniej kolejki Gdańszczanie przegrali 2:3 z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. O ostatecznym układzie tabeli zadecydował jednak werdykt z początku rundy jesiennej. Komisja licencyjna odebrała wtedy Lechii pięć punktów. Bez tej kary drużyna z Pomorza zajęłaby 12. lokatę, a z ligą pożegnałby się Piast Gliwice.

Polski Związek Piłki Nożnej odrzucił szanse na korektę tabeli. Działacze twierdzą, że klub nie ma prawa do procesu przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu w Lozannie. Mało tego, prawnicy ze środowiska piłkarskiego potwierdzają słowa związku. W kontrze właściciel Lechii, Paolo Urfer, zaprezentował całkiem inny scenariusz. Zarząd opublikował na stronie internetowej klubu oficjalny komunikat.

Autorzy listu w ostrych słowach ocenili kroki podejmowane przez PZPN.

"Lechia Gdańsk - w wyniku sportowej rywalizacji - zakończyła sezon 2025/2026 na 12. miejscu. 16. pozycja jest efektem podjętej przez PZPN niezgodnej z prawem decyzji o odjęciu klubowi punktów, wobec której wyrażamy stanowczy sprzeciw. Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Zarówno kibice Biało-Zielonych, jak i cała opinia publiczna, będą regularnie informowani o dalszym przebiegu postępowania oraz o jego finalnym rozstrzygnięciu" - czytamy.