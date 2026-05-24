Liga Narodów siatkarek. Terminarz pierwszego tygodnia. Kiedy grają Polki?

36 meczów zaplanowano na pierwszy tydzień Ligi Narodów siatkarek. Nie zabraknie wśród nich szlagierowych konfrontacji czołowych reprezentacji świata.

W VNL 2026 wystartuje osiemnaście drużyn. W każdym z turniejów zagra więc po sześć zespołów, a każdy z nich w pierwszym tygodniu rozegra po cztery spotkania, w których powalczy o pierwsze punkty w tej imprezie. W fazie interkontynentalnej drużyny będą rywalizowały o awans do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w Makau.

Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczył się będzie od 3 do 7 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski pierwsze spotkania w tej edycji rozegra w Chinach.

Quebec (Kanada) Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Ukraina, USA

Brasilia (Brazylia) Brazylia, Bułgaria, Dominikana, Holandia, Turcja, Włochy

Nankin (Chiny) Belgia, Chiny, Czechy, Polska, Serbia, Tajlandia

Liga Narodów siatkarek 2026 - terminarz meczów pierwszego tygodnia:

2026-06-03: Belgia – Polska (środa, godzina 5.30)

2026-06-03: Tajlandia – Serbia (środa, godzina 9.00)

2026-06-03: Chiny – Czechy (środa, godzina 13.30)

2026-06-03: Ukraina – USA (środa, godzina 17.00)

2026-06-03: Dominikana – Turcja (środa, godzina 18.00)

2026-06-03: Włochy – Bułgaria (środa, godzina 21.30)

2026-06-03: Francja – Japonia (środa, godzina 22.30)

