Liga Narodów siatkarek. Terminarz pierwszego tygodnia. Kiedy grają Polki?
Liga Narodów w siatkówce kobiet rozpoczyna sezon. Już pierwszy tydzień zapowiada się niezwykle interesująco. Kiedy rozpocznie się rywalizacja siatkarek? Jakie będą najciekawsze mecze? Gdzie drużyny będą występowały na inaugurację VNL 2026? Kiedy grają Polki? Sprawdź terminarz pierwszego tygodnia Ligi Narodów siatkarek.
36 meczów zaplanowano na pierwszy tydzień Ligi Narodów siatkarek. Nie zabraknie wśród nich szlagierowych konfrontacji czołowych reprezentacji świata.
W VNL 2026 wystartuje osiemnaście drużyn. W każdym z turniejów zagra więc po sześć zespołów, a każdy z nich w pierwszym tygodniu rozegra po cztery spotkania, w których powalczy o pierwsze punkty w tej imprezie. W fazie interkontynentalnej drużyny będą rywalizowały o awans do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w Makau.
Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczył się będzie od 3 do 7 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski pierwsze spotkania w tej edycji rozegra w Chinach.
Quebec (Kanada) Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Ukraina, USA
Brasilia (Brazylia) Brazylia, Bułgaria, Dominikana, Holandia, Turcja, Włochy
Nankin (Chiny) Belgia, Chiny, Czechy, Polska, Serbia, Tajlandia
Liga Narodów siatkarek 2026 - terminarz meczów pierwszego tygodnia:
2026-06-03: Belgia – Polska (środa, godzina 5.30)
2026-06-03: Tajlandia – Serbia (środa, godzina 9.00)
2026-06-03: Chiny – Czechy (środa, godzina 13.30)
2026-06-03: Ukraina – USA (środa, godzina 17.00)
2026-06-03: Dominikana – Turcja (środa, godzina 18.00)
2026-06-03: Włochy – Bułgaria (środa, godzina 21.30)
2026-06-03: Francja – Japonia (środa, godzina 22.30)
