Liga Narodów siatkarzy. Terminarz pierwszego tygodnia. Hity już na starcie! Kiedy gra Polska?

W pierwszym tygodniu Ligi Narodów w siatkówce mężczyzn zostanie rozegranych 36 spotkań. Wśród nich nie zabraknie siatkarskich hitów, starć między czołowymi drużynami światowej siatkówki. Już w pierwszym dniu zmagań dojdzie do konfrontacji mistrzów olimpijskich z mistrzami świata, czyli meczu Francja - Włochy.

Zobacz także: Grbić powołał siatkarzy! Oto kadra na Ligę Narodów

W rozgrywkach wystartuje osiemnaście zespołów. W każdym z turniejów zagra więc po sześć ekip, a każda z nich w pierwszym tygodniu rozegra po cztery spotkania. Pierwsze starcia pokażą, w jakiej formie drużyny weszły w nowy sezon. Każdy mecz będzie ogromnie ważny - od początku trzeba zbierać wygrane i cenne punkty do tabeli, bo miejsc w turnieju finałowym jest tylko osiem.

Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarzy w Lidze Narodów toczył się będzie w dniach 10-14 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski walkę o obronę tytułu rozpocznie w Chinach. Gospodarzami turniejów będą:

Ottawa (Kanada), gdzie zagrają Francja, Kanada, Niemcy, Turcja, USA, Włochy

Brasilia (Brazylia) Argentyna, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Iran, Serbia

Linyi (Chiny) Chiny, Japonia, Kuba, Polska, Słowenia, Ukraina.

Liga Narodów siatkarzy 2026 - terminarz meczów pierwszego tygodnia:

2026-06-10: Kuba – Polska (środa, godzina 7.00)

2026-06-10: Chiny – Słowenia (środa, godzina 10.30)

2026-06-10: Ukraina – Japonia (środa, godzina 14.00)

2026-06-10: Turcja – USA (środa, godzina 17.00)

2026-06-10: Belgia – Bułgaria (środa, godzina 18.00)

2026-06-10: Serbia – Argentyna (środa, godzina 21.30)

2026-06-10: Francja – Włochy (środa, godzina 22.00)

RM, Polsat Sport