Liga Narodów siatkarzy. Terminarz pierwszego tygodnia. Hity już na starcie! Kiedy gra Polska?
Wraca siatkarska Liga Narodów! Już na starcie tegorocznej edycji nie zabraknie hitowych starć. Kiedy rozpocznie się rywalizacja siatkarzy? Jakie będą najciekawsze spotkania? Gdzie drużyny będą rywalizowały na inaugurację VNL 2026? Kiedy zagrają Polacy? Sprawdź terminarz pierwszego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy.
W pierwszym tygodniu Ligi Narodów w siatkówce mężczyzn zostanie rozegranych 36 spotkań. Wśród nich nie zabraknie siatkarskich hitów, starć między czołowymi drużynami światowej siatkówki. Już w pierwszym dniu zmagań dojdzie do konfrontacji mistrzów olimpijskich z mistrzami świata, czyli meczu Francja - Włochy.
W rozgrywkach wystartuje osiemnaście zespołów. W każdym z turniejów zagra więc po sześć ekip, a każda z nich w pierwszym tygodniu rozegra po cztery spotkania. Pierwsze starcia pokażą, w jakiej formie drużyny weszły w nowy sezon. Każdy mecz będzie ogromnie ważny - od początku trzeba zbierać wygrane i cenne punkty do tabeli, bo miejsc w turnieju finałowym jest tylko osiem.
Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarzy w Lidze Narodów toczył się będzie w dniach 10-14 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski walkę o obronę tytułu rozpocznie w Chinach. Gospodarzami turniejów będą:
Ottawa (Kanada), gdzie zagrają Francja, Kanada, Niemcy, Turcja, USA, Włochy
Brasilia (Brazylia) Argentyna, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Iran, Serbia
Linyi (Chiny) Chiny, Japonia, Kuba, Polska, Słowenia, Ukraina.
Liga Narodów siatkarzy 2026 - terminarz meczów pierwszego tygodnia:
2026-06-10: Kuba – Polska (środa, godzina 7.00)
2026-06-10: Chiny – Słowenia (środa, godzina 10.30)
2026-06-10: Ukraina – Japonia (środa, godzina 14.00)
2026-06-10: Turcja – USA (środa, godzina 17.00)
2026-06-10: Belgia – Bułgaria (środa, godzina 18.00)
2026-06-10: Serbia – Argentyna (środa, godzina 21.30)
2026-06-10: Francja – Włochy (środa, godzina 22.00)
