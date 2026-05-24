Olympiakos triumfatorem Euroligi! Real pokonany w finale

Od początku spotkania swoje warunki narzucili koszykarze Realu Madryt, bowiem po pierwszych minutach tablica wskazywała wynik 3:15. Zawodnicy Olympiakosu przebudzili się jednak na finiszu premierowej kwarty i odrobili wysoką przewagę z początku, choć wciąż gra układała się lepiej po stronie hiszpańskiego teamu. Świetnie prezentował się Trey Lyles, a po drugiej stronie boiska ciężar gry w ataku brał na siebie Aleksandar Vezenkov.

W kolejnej fazie spotkania Olympiakos zaczął odrabiać straty z pierwszej kwarty. Koszykarze Realu nie bronili się już tak jak dotychczas, a to skwapliwie wykorzystywali Evan Fournier czy Cory Joseph. Nawet Grecy nie zdołali jednak uniknąć przestojów w grze, gdy serie punktowe notował Real.

W emocjonującej końcówce, gdy wydawało się, że wszystko jest już pod kontrolą Olympiakosu trzy rzuty wolne mieli Hiszpanie. Facundo Campazzo trafił dwa z nich, a przy trzecim Real miał czystą pozycję przy rzucie za trzy i możliwość wyrównania. Wówczas jednak po faulu kolejne wolne zostały przyznane Grekom, a bezbłędny był Alec Peters. Już na kilka sekund przed zakończeniem gry Olympiakos był pewny zwycięstwa, a hala wybuchła radością kibiców greckiego zespołu.

Koszykarze z Pireusu wzięli rewanż za niedawny finał Euroligi z 2023 roku. Wówczas w Kownie Real pokonał Olympiakos 79:78 po rzucie Sergio Llulla na trzy sekundy przed końcem czwartej kwarty.

Olympiakos Pireus - Real Madryt 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 31:20)

Olympiakos: Evan Fournier 20, Alec Peters 16, Sasza Wezenkow 12, Thomas Walkup 10, Nikola Milutinov 8, Tyson Warr 7, Cory Joseph 5, Shaquielle McKissic 5, Tyrique Jones 4, Donta Hall 4, Tyler Dorsey 1, Kostas Papanikolau 0;

Real: Trey Lyles 24, Marjo Hezonja 19, Andres Feliz 13, Alberto Abalde 9, Theo Maledon 8, Facundo Campazzo 5, Gabriel Deck 4, Sergio Llull 3, Chuma Okeke 0

PI, Polsat Sport