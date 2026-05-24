Polak górą w Barcelonie! 19-latek walczy o obronę tytułu

W niedzielę 24 maja przed południem odbył się pierwszy wyścig w tym sezonie rywalizacji w Moto2. Na starcie stanął między innymi Milan Pawelec. Przed Polakiem w tym sezonie bardzo trudne zadanie - będzie bronił tytułu mistrza Europy w kategorii Moto2. Przypomnijmy, że pochodzący z Nowego Tomyśla zawodnik historyczny tytuł wywalczył rok temu w swoim debiucie, sięgając po drodze po zwycięstwa w aż trzech wyścigach.

Pawlec świetnie rozpoczął nowy sezon, sięgając po zwycięstwo już w pierwszym wyścigu. 19-latek okazał się najlepszy w pierwszym niedzielnym wyścigu na Circuito de Barcelona-Catalunya. Polak na pewno będzie dobrze wspominał ten tor, ponieważ triumfował już na nim rok temu.

24 maja odbędzie się jeszcze jeden wyścig. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 15:00. Czy zawodnik ścigający się z numerem 44 ponownie przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę?

Transmisja z drugiego niedzielnego wyścigu na Polsat Sport Extra 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

