Polska - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

Polskie siatkarki rywalizują w turnieju towarzyskim w Genui. Biało-Czerwone mają już za sobą dwa mecze w tym sezonie. W pierwszym z nich zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego przegrały po zaciętej walce z Turczynkami w pięciu setach.

Drugi mecz już ułożył się po myśli naszych reprezentantek. W sobotę Polki bez większych problemów rozprawiły się z Serbkami, kończąc spotkanie w trzech partiach.

Teraz przed zawodniczkami znad Wisły kolejne trudne wyzwanie - w niedzielę zmierzą się z Włoszkami. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego w tym sezonie mają na swoim koncie rozegrane cztery spotkania. Do tej pory pokonały: dwukrotnie Francuzki, Serbki i Turczynki. Jak poradzą sobie z Polkami?

